María Castro nos asegura que ya no tendrá más hijos

El pasado 1 de noviembre María Castro anunciaba por redes sociales con una imagen presumiendo de una abultada barriguita y un significativo mensaje, que estaba esperando a su tercer hijo. La actriz, que tiene dos hijas con José Manuel Villalba -Maia de 7 años y Olivia de 3- dejaba entonces en el aire el sexo de su bebé, pero meses más tarde, incapaz de guardar el secreto más tiempo y deseando compartir su felicidad con su legión de seguidores María desvelaba el sexo de su tercer hijo... ¡Otra niña! Esta semana hemos podido hablar con ella y nos ha reconocido que este será su último embarazo porque otro más podría ser peligroso para ella: "No porque son tres cesáreas. Esto ya no es una locura, pero así como fácil no es, son tres aberturas muy grandes que sufre el cuerpo, ya tengo 42 años también ya está, tres me parece estupendo". En cuanto a si prefería un niño a otra niña, nos confesaba que "no iba a por el niño, iba a por el tercero, quería familia numerosa, me parecía que faltaba alguien en la foto, pero nunca fue buscando el niño. No hay decepción sino muchísima ilusión como siempre". Sobre cómo se han tomado sus hijas la llegada de otro bebé, la actriz nos aseguraba que "están encantadas, ya tienen la ropa más meneada, los de las edades, me tienen la ropa que la voy a tener que lavar otra vez entera... están muy emocionadas, sí". Además, nos confesaba que se siente agradecida por cómo la han tratado en la productora: "Un lujo y un agradecimiento muy grande a la productora, yo no sabía lo que iba a pasar cuando di la noticia, asumía todo, mis decisiones personales están por encima de las laborales, si me quedo embarazada y quiero ser mamá, el trabajo tendrá que esperar, pero no fue así" y añadía: "Me lo han puesto todo muy fácil, toda mi necesidad, todo el rato me traen la silla para que me siente, que yo me encuentro bien, trabajaré hasta el final y volveré después a 'la promesa', muy contenta".