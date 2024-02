La Justicia guatemalteca pospone el juicio contra el exdirector de 'elPeriódico' José Rubén Zamora

La Justicia guatemalteca ha pospuesto para el 20 de febrero el juicio contra el exdirector del diario 'elPeriódico' José Rubén Zamora por obstruir las investigaciones de un caso previo del que fue absuelto en octubre de 2023 por blanqueo de capitales. El periodista, que lleva encarcelado más de año y medio pese a que su condena fue anulada en octubre de 2023, ha explicado al salir de la corte que la audiencia ha quedado pospuesta debido a que "no han nombrado a un juez sustituto" durante el mandato del actual presidente, Bernardo Arévalo. Zamora ha indicado que ha estado "secuestrado" y que ha sido "sometido a una cacería" por parte del expresidente Alejandro Giammattei, a quien ha tildado de "corrupto" y "ladrón". Asimismo, ha subrayado que la fiscal general, Consuelo Porras, es una "sociópata" y una "enferma mental" que "debería ser evaluada por un tribunal médico independiente". "Ellos me han perseguido y me han mantenido en prisión, violando todos mis derechos", ha resaltado, agregando que ha tenido 14 abogados, 13 de ellos actualmente en el exilio, y que ninguno de ellos ha sabido descifrar el caso en su contra, según ha recogido Emisoras Unidas. Reporteros sin Fronteras (RSF) ha informado con anterioridad en un comunicado que el director de su oficina en América Latina, Artur Romeu, estaría presente como observador durante la audiencia judicial, que finalmente ha quedado pospuesta hasta febrero. La ONG ha solicitado formalmente una visita a Zamora en prisión y ha denunciado que las vistas en el marco del caso ya se han aplazado hasta dos veces, mientras que la repetición del juicio por lavado de dinero también se ha retrasado. El juez décimo penal de Guatemala, Jimi Bremer, ya suspendió la audiencia el 13 de diciembre. En enero, tanto Zamora como otras tres personas, entre ellas dos de sus abogados, fueron señalados por intentar desviar la investigación sobre blanqueo de capitales. Zamora fue arrestado en julio de 2022 después de que un tribuanl de primera instancia autorizase una orden de captura en su contra, así como el allanamiento de su domicilio y de las oficinas del periódico, que anunció su cierre tras denunciar una "persecución" en contra de sus periodistas.