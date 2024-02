La Filmoteca presenta un ciclo sobre la producción fílmica del movimiento Riot Grrr

La Filmoteca Valenciana presenta un ciclo sobre la producción cinematográfica de carácter amateur realizada por cineastas vinculadas al movimiento contracultural y feminista norteamericano Riot Grrrl, surgido a principio de la década de los noventa en el entorno de la escena musical alternativa post punk del estado de Washington en Estados Unidos, según ha informado la Generalitat en un comunicado. El nombre Riot Grrrl nace de un gruñido de rabia y se concreta en una rebelión formada por creadoras expulsadas y excluidas de la corriente underground norteamericana de la Costa Oeste en los noventa. Las obras de estas artistas surgieron con especial fuerza en la música y la autoedición a través de creaciones colectivas. El movimiento, sin embargo, apenas tuvo resonancia en el cine, un medio que estas creadoras consideraban "elitista". A pesar de sus reticencias, algunas autoras se consagraron a la creación de filmografías "gamberras que abrazaban las energías del punk y se burlaban de las normas e instituciones cinematográficas", señalan. El movimiento fílmico Riot Grrrl se nutre de la rebeldía de cineastas que desde las vanguardias dilatan los límites del lenguaje cinematográfico convencional e imaginan nuevas formas de expresión. A su vez, esta corriente de cine feminista amateur sigue teniendo resonancias en muchas creaciones actuales. El ciclo recoge alguna de estas experiencias, además de un claro precedente del cine vinculado al Riot Grrrl: 'Las margaritas' (1966), una película del cine experimental de los sesenta dirigida por la checa Vera Chytilová. PROGRAMAS DE CORTOS El ciclo se inicia el martes 6 de febrero, a las 20 horas, con una selección de diez cortos de diferentes épocas y procedencias, que podrá volver a verse el jueves 8 de febrero, a las 18 horas. En esta selección figuran las austriacas Ursula Pürrer y Ashley Hans Scheirl, que son autoras de tres cortos experimentales rodados en 1985: 'Super 8 Girl Games', 'Ein Schlauchboot und Austern' y 'Zarte Knöpfe'. También se proyectan los cortos 'Girl Power' (1992) de la artista visual Sadie Benning; 'Lessons in Baby Dyke Theory' (1995) y 'You Are a Lesbian Vampire' (2008), ambos de la cineasta canadiense TJ Cuthand; 'Road Movie Or What I Learned in a Buick Station Wagon' (1992) de la directora estadounidense Sarah Jacobson, y el documental animado 'A Herstory of Women Filmmakers' (2008) de Kelly Gallagher. El programa se completa con dos cortometrajes de cineasta españolas: 'Ellas dan el golpe' (2012), de la sevillana María Cañas, y 'Las niñas Petas Z', de la murciana Nani Miras. Las cineastas del movimiento Riot Grrrl alimentaron sus filmografías a partir de la realización de cortometrajes, más asequibles y compatibles con sus vidas precarias que las piezas más largas. Estas obras tienen naturalezas diversas: filmadas como trabajos de instituto, entre grupos de amigas o en la intimidad de las habitaciones adolescentes. UN CLÁSICO DE LA VANGUARDIA EUROPEA El sábado 10 de febrero, a las 18 horas, en sesión única, la Filmoteca Valenciana proyecta 'Las margaritas' (1966) de la checa Vera Chytilová. Considerada como una de las películas más importantes de la Nueva Ola Checoslovaca y del cine experimental de vanguardia de los años sesenta, 'Las margaritas' es un claro precedente de los postulados estéticos e ideológicos del movimiento Riot Grrrl. Tres décadas antes del nacimiento del Riot Grrrl, Vera Chytilová creó una puesta en escena llena de efectos visuales, inconformismo y provocación que jugaba de forma coherente con la desarticulación de las convenciones del lenguaje y la desaparición de las categorías lógicas de continuidad lineal.