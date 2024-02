La comisión electoral rusa rechaza el 15 por ciento de las firmas recabadas por el opositor Nadezhdin

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia ha rechazado este lunes el 15 por ciento de las firmas presentadas por el opositor Boris Nadezhdin, crítico con el Kremlin y la invasión rusa de Ucrania, para formalizar su candidatura de cara a las presidenciales que tendrán lugar el próximo mes de marzo en el país. La entidad ha indicado que la candidatura no se ha podido registrar por el momento dado que existen "errores" en algunas de las firmas recabadas, si bien el candidato ha asegurado que las "recuperarán", según ha afirmado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Telegram. No obstante, el disidente ruso necesita actualmente 4.500 para superar el corte --de 100.000 firmas-- y conseguir que se registre su candidatura. Además, ha afirmado que si la comisión se niega a registrar su candidatura apelará la medida ante el Tribunal Supremo, tal y como ha recogido el portal de noticias independiente Meduza. Nadezhdin, que se presenta por el partido Iniciativa Ciudadana, es el único precandidato que se opone claramente a la guerra en Ucrania, una postura que le ha hecho granjearse un fuerte apoyo entre algunos sectores de la población. El viernes, la comisión lo acusó de cometer irregularidades a la hora de recoger firmas para presentar su candidatura e indicó que entre los firmantes se encontraban personas que "ya no están en este mundo". Actualmente son cuatro los candidatos cuya solicitud ha sido registrada por la CEC: Leonid Slutski, por el Partido Liberal Demócrata de Rusia (LDPR), Nikolai Jaritonov, por el Partido Comunista de Rusia (KPRF), Vladislav Davankov, por Gente Nueva, y el actual presidente, Vladimir Putin, que se presenta de forma independiente. Además, entre los potenciales candidatos todavía queda Anatoli Batashev, independiente; Sergei Malinkovich, por el partido Comunistas de Rusia; y Nadezhdin. La CEC, que ya ha rechazado el registro de otros cuatro aspirantes, debe decidir sobre el registro de los candidatos antes del 10 de febrero.