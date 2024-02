La coalición de la derecha portuguesa gana las elecciones parlamentarias en Azores

La coalición Alianza Democrática (AD), formada por las formaciones de derecha en Portugal, ha ganado este domingo las elecciones parlamentarias en Azores, quedándose a las puertas de la mayoría absoluta, y frente al Partido Socialista, que ha perdido escaños respecto de 2020, apenas un mes antes de que se celebren los comicios adelantados en el resto del país. Alianza Democrática, formada por el Partido Social Demócrata (PSD), el CDS-Partido Popular (CDS-PP) y el Partido Popular Monárquico, ha obtenido 26 diputados en la Asamblea Legislativa de Azores. El Partido Socialista ha obtenido 23 legisladores, dos menos que en las últimas elecciones, y la formación ultraderechista portuguesa Chega ocupará cinco escaños (tres más que en 2020). La coalición conservadora necesita a Chega para la mayoría absoluta, si bien podría gobernar en minoría si el Partido Socialista permite un ejecutivo liderado por José Manuel Bolieiro, del PSD. De hecho, este ha afirmado que no negociará con los ultraderechistas: "Gobernaré con mayoría relativa, no es minoría", ha subrayado. "Con el nivel de esta victoria, seis islas de nueve, trece municipios de 19, 106 parroquias de 155, creo que no hay lugar a dudas de que tengo al pueblo de mi lado y que esta dirección de gobierno no puede ceder a chantajes", ha manifestado Bolieiro, según ha recogido el periódico luso 'Publico'. El líder de CDS-PP, Nuno Melo, ha afirmado que las elecciones en esta región autónoma son "un estímulo" para las elecciones legislativas del 10 de marzo. Este ha considerado que, después de Azores, Portugal necesita un "cambio" que devuelva "el crecimiento a la economía, la cohesión a la sociedad y la credibilidad a las instituciones democráticas". "La AD es un proyecto de país, es un activo que agrega y suma mucho para la realidad de los partidos. Tenemos que tener presente que la izquierda y el Partido Socialista sufrieron una derrota muy significativa y esto nos lleva a otra conclusión que es: los sondeos no ganan las elecciones. Lo que vencen son los proyectos políticos, las propuestas, las ideas, los protagonistas", ha declarado. Por su parte, el candidato a presidente del gobierno regional del Partido Socialista, Vasco Cordeiro, ha admitido que los resultados son "claros y evidentes" al demostrar que su candidatura "no ha logrado el éxito" que se propuso y "deseaba. "La coalición ha ganado las elecciones y hay trabajo que hacer en los próximos días", se ha limitado a decir sin aclarar si está abierto a hacer viable un gobierno minoritario de AD. El presidente de Chega, André Ventura, ha considerado que AD no ha tenido crecimiento, ya que ha registrado "el mismo número de votos que PSD y CDS por separado en 2020, un aumento nulo", mientras que su formación ha "superado los resultados" al obtener más del doble de los escaños que tenía: "Seremos el partido decisivo en la gobernanza de las Azores en los próximos cuatro años", ha afirmado. Los otros partidos que han conseguido escaños son el Bloque de Izquierda (BE), el ecologista PAN e Iniciativa Liberal (IL), todos ellos con un escaño cada uno. La tasa de abstención ha caído al 49,67 por ciento, la más baja en los últimos 20 años, ya que desde 2008 ha superado el 50 por ciento. En las elecciones de 2004 se notificó un 44,8 por ciento de abstención. La última vez que el PSD fue la opción más votada en Azores fue en 1992, cuando Joao Bosco Mota Amaral se postuló por última vez, obteniendo más del 53 por ciento de los apoyos. Después de 32 años de la última victoria de la formación, ha logrado obtener más votos que los socialistas. El ex primer ministro de Portugal, António Costa, ha felicitado a José Manuel Bolieiro por su victoria en las elecciones de Azores, con sus "mejores deseos para el bien de la región y de los azorenses", y ha subrayado que el Gobierno regional "seguirá contando" con su colaboración institucional y la del Gobierno central. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa decidió disolver el Parlamento tras reunirse con el Consejo de Estado --que no era partidario de esta opción-- y representantes de los partidos el 9 de noviembre de 2023, dos días después de la dimisión presentada por el primer ministro, António Costa, tras conocer que estaba siendo investigado en el marco de la operación 'Influencer'. La Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia investigan si Costa pudo incurrir en un delito de tráfico de influencias ante las sospechas de que pudo desbloquear la concesión de un contrato público para la construcción de un centro de datos en la localidad de Sines, después de que su nombre apareciera en unas escuchas. No obstante, los fiscales reconocieron una "confusión" en la transcripción de los audios, al indicar que hablaban del ministro de Economía, António Costa Silva.