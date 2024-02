La abogada de la víctima de Dani Alves asegura que "ha sido muy valiente por llegar hasta aquí"

La abogada Esther García, defensora de la víctima de presunta agresión sexual por parte del futbolista Dani Alves en una discoteca de Barcelona, aseguró este lunes que la denunciante "ha sido muy valiente por llegar hasta aquí". Así lo declaró a los medios tras la primera sesión del juicio, que recién iniciado y que se alargará hasta el miércoles en la Audiencia de Barcelona. Al ser preguntada por la joven, García negó haber hablado con ella tras la vista oral, pero que "sigue de baja y en tratamiento". García también evitó valorar la declaración de la víctima, hecha este lunes a puerta cerrada, y aseguró que no habían pactado con la defensa del futbolista por no estar de acuerdo "con la pena que se proponía". Alves, exjugador --entre otros equipos-- de Sevilla FC y FC Barcelona, está en prisión provisional por esta causa desde el 20 de enero de 2023, y se enfrenta a una petición de 12 años de cárcel por parte de la acusación particular y de 9 años por parte de la Fiscalía.