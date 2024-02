Jon Uriarte: "El Atlético es un equipazo pero nosotros tampoco somos cojos"

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, catalogó al Atlético de Madrid, rival en las semifinales de la Copa del Rey, como "un equipazo" que lleva muchas temporadas compitiendo "al máximo nivel" en todas las competiciones, aunque destacó que el Athletic es también "un gran equipo" y que están haciendo una "grandísima temporada". "El Atlético de Madrid es un equipazo y lleva ya muchas temporadas compitiendo al máximo nivel en todas las competiciones. Son durísimos y en su campo están obteniendo unos resultados impresionantes, entre otras cosas por el apoyo que reciben y por la presión que hay por parte de su afición. Pero nosotros tampoco somos cojos", comentó este lunes en la rueda de prensa. Además, aseguró que el Athletic Club es un "gran equipo" que está haciendo una "grandísima temporada". "Tenemos la mejor afición del mundo. La eliminatoria va a estar muy igualada, muy competida", auguró. Sobre la petición del Atlético de modificar la fecha del partido de ida, Uriarte ha querido "alejarse de la polémica", aunque comentó que lo relativo al descanso "es consecuencia" de un calendario "con tantas competiciones y partidos". "A veces te perjudica y otras te puede beneficiar, por eso entiendo que ellos ahora se hayan quejado del hecho de que tienen dos días menos de descanso", añadió. "Nosotros también nos quejábamos, en la temporada 2014, cuando nos pasó lo mismo contra el Espanyol o hace dos temporadas contra el Valencia que tuvo un día de descanso más en los dos partidos. Ellos tienen una plantilla muy amplia y no creo que el hecho de que tengan dos días menos de descanso en la ida, pero un día de descanso más en la vuelta, vaya a tener tanta influencia", zanjó. También dio su opinión sobre la polémica generada después de que Diego Pablo Simeone se dirija al Athletic como "el Bilbao". "Hay mucha gente que llama al Athletic el Bilbao, incluso aficionados y peñistas nuestros. No me produce ningún malestar. Lo tomo con normalidad, sin ningún tipo de polémica", apuntó Uriarte. Sobre el balance de lo que va de temporada del equipo rojiblanco, el presidente cree que aún no han "empatado con nadie", aunque sí han logrado "una buena base" para "conseguir los objetivos marcados". "Nos queda la segunda mitad de la temporada que va a ser todo un reto, y hay que afrontarla con ambición a la par que con humildad. Nuestro objetivo es clasificarnos para Europa y vamos a pelear por ello", explicó. Uriarte quiso reivindicar por otro lado el papel del entrenador, Ernesto Valverde, que acaba contrato en junio y no ha renovado todavía. "Una parte fundamental de que estemos en el buen camino es Ernesto Valverde, con el que estamos contentísimos y su trabajo está siendo espectacular", confesó. Por último, Uriarte explicó la postura del Athletic con respecto al fondo de CVC. "No es interesante para el Athletic porque para nosotros no tenía sentido. Es una financiación que va dirigida a una serie de usos, tiene mucho peso la inversión en infraestructuras y tiene bastante peso la inversión en fichajes y como sabéis el Athletic tiene un estadio nuevo que es de los mejores del mundo y tenemos unas instalaciones de entrenamiento en Lezama de primerísimo nivel", manifestó. "En lo relativo a fichajes nos dedicamos a generar talento y personas con valores que puedan llegar a nuestros primeros equipos, por lo que no somos muy activos en el mercado de fichajes. Y por último, es una operación para los próximos 50 años, es decir, estás hipotecando el futuro del club durante un periodo larguísimo", prosiguió. Y el presidente del Athletic quiso concluir informando que no tienen ningún problema "en que el resto de clubes hagan esta operación", pero pide que la hagan "por su cuenta" sin meter al club rojiblanco "en el pack" de la sociedad que "actúa de garante de la devolución del préstamo".