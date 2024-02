Israel ve "muy lamentable" que España aumente su financiación a UNRWA sin esperar a la investigación

El Gobierno israelí considera "muy lamentable" que España haya anunciado una aportación voluntaria de 3,5 millones de euros con carácter urgente para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) sin esperar a que concluya la investigación sobre la implicación de algunos de sus trabajadores en los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre contra Israel. Así lo han traslado fuentes del Ministerio de Exteriores israelí a Europa Press, después de que el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, haya anunciado que España no solo seguirá apoyando a URNWA sino que va a entregar 3,5 millones de euros para que pueda continuar realizando sus actividades en el corto plazo, después de que otros países donantes hayan suspendido la financiación. "Nos parece muy lamentable" la decisión del Gobierno español "sin siquiera esperar" a conocer el resultado de la investigación en curso después de que se desvelara que algunos de los trabajadores de UNRWA participaron en la "masacre" del 7 de octubre y los lazos de esta agencia de la ONU "con una organización terrorista como Hamás", han señalado las fuentes. La UNRWA anunció el pasado 26 de enero el despido de varios de sus empleados tras desvelar Israel que habían participado en los ataques del 7 de octubre y anunció la apertura de una investigación, a la que también se sumó la propia ONU. De hecho, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha designado este lunes a la comisión externa responsable de estudiar la integridad de la UNRWA, bajo la batuta de la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna. A raíz de estos hechos, numerosos países donantes, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y varios estados miembro de la UE como Italia o Alemania, han suspendido sus contribuciones financieras a la agencia de la ONU, mientras que otros como Noruega o Bélgica han reiterado su respaldo. Albares ya adelantó la semana pasada que España continuaría apoyando a la UNRWA en las circunstancias actuales, aunque siguiendo de cerca la investigación en curso, y este lunes, ante la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados ha vuelto a defender que se trata de una "organización indispensable". El ministro ha subrayado que la agencia de la ONU no solo trabaja en Gaza sino que brinda atención a 6 millones de refugiados palestinos que viven en otros países como Líbano, Siria o Jordania. Es más, ha destacado, tres de cada cuatro no están en los territorios palestinos. Según Albares, el que la UNRWA se quede sin fondos puede implicar que los 1,1 millones de palestinos en Gaza que reciben diariamente ayuda alimentaria "mañana puedan comer o no". Este nuevo desencuentro con Israel se produce después de la crisis diplomática suscitada por unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuestionando que el Gobierno de Benjamin Netanyahu estuviera respetando el Derecho Internacional Humanitario en su ofensiva militar en Gaza. Entonces, Israel procedió a llamar a consultas a la embajadora en España, Rodica Radian-Gordon, quien regresó a su país el 30 de noviembre. Finalmente, tras la llegada de Israel Katz al Ministerio de Exteriores el 1 de enero y constatar "un cambio a mejor" en los mensajes del Gobierno español, la diplomática volvió a Madrid en la segunda semana de enero.