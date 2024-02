Israel intensifica sus operaciones en el norte de Gaza contra los remanentes de Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado este lunes que la División 162, presente en el norte de la Franja de Gaza, está intensificando sus operaciones para acabar con los remanentes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la zona. Después de capturar gran parte del norte de la Franja de Gaza y desmantelar las estructuras de Hamás en la zona, el Ejército de Israel retiró a la mayoría de sus tropas en este territorio y las destinó al sur del enclave, donde se concentran ahora los ataques. Sin embargo, las FDI consideran que cientos de milicianos aún están presentes en el norte de la Franja de Gaza, una zona donde la División 162, con el general Itzik Cohen al mando, "está aumentando el ritmo de sus operaciones" y la "presión" contra estos últimos milicianos. "La división se encuentra actualmente en medio de una operación en el área (del campamento de refugiados) de Sahti, contra objetivos estratégicos de Hamás sobre y bajo tierra", ha manifestado el general Cohen, según recoge el diario 'The Times of Israel'. De acuerdo con el líder de la división, estas operaciones no requerirán más que dos brigadas y algunas fuerzas adicionales bajo su mando, pues ya en el pasado lograron alcanzar el centro de la Ciudad de Gaza en apenas "tres días". Aunque Israel considera que ha despejado ya el terreno, aún lleva a cabo operaciones tanto en el norte como en el centro de la Franja de Gaza para acabar de raíz con todo tipo de estructura de Hamás de manera "profunda y exhaustiva". La División 162 ha confirmado haber acabado con decenas de milicianos y capturado a otros tantos durante sus operaciones en la Franja de Gaza. Además, han confiscado armamento y equipos de tecnología de la milicia palestina. "Las fuerzas de la divisón están impidiendo que Hamás restablezca sus capacidades, eliminando a cientos de terroristas y arrestando a decenas de otros", ha zanjado el general Cohen. Hamás lanzó a comienzos de octubre una serie de ataques contra Israel, dejando casi 1.200 muertos y 240 rehenes. El Ejército israelí lanzó entonces una cruenta campaña militar en respuesta en la Franja de Gaza, la cual se cobra ya cerca de 27.500 vidas.