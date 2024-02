Irán utilizó a Santander y Lloyds para evadir sanciones, según Financial Times

(Bloomberg) -- Irán evadió las sanciones y pudo mover dinero de forma encubierta por todo el mundo utilizando cuentas de Lloyds Banking Group Plc y Santander UK, dos de los mayores bancos del Reino Unido, informó el Financial Times.

Las entidades proporcionaron cuentas a empresas fachada que pertenecían secretamente a una empresa petroquímica iraní sancionada, informó el periódico el domingo, citando documentos a los que tuvo acceso. El plan de evasión de sanciones contaba con el respaldo de los servicios de inteligencia iraníes, según el informe.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete aquí.

La empresa estatal Petrochemical Commercial Company y su filial británica están sometidas a sanciones estadounidenses desde 2018. La empresa está acusada de recaudar dinero para la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, informó el Financial Times. Quds es responsable de manejar muchas de las relaciones de Teherán con grupos representantes en países como Irak, Siria y Líbano.

Según el informe, la empresa también está acusada de cooperar con Rusia para financiar a milicias representantes respaldadas por Irán.

Representantes de los bancos dijeron que no podían hacer comentarios sobre clientes individuales. Un portavoz del Santander UK señaló que la empresa está “muy centrada en el cumplimiento de las sanciones”, y agregó que investigará y tomará las medidas apropiadas cuando identifique riesgos de sanciones. Las acciones del banco español cayeron hasta un 6% en Madrid el lunes.

Un portavoz de Lloyds dijo que las “actividades comerciales del banco se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de las leyes de sanciones aplicables” y “debido a restricciones legales, no podemos comentar sobre la presentación de informes de actividades sospechosas a las autoridades pertinentes cuando y si se producen.”

Verificación completa

Lloyds ha realizado una verificación completa de la exposición y cree que ha cumplido con todas las obligaciones legales y reglamentarias, dijo una fuente familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada por tratarse de información confidencial.

Aunque el informe es un “titular importante”, no representa necesariamente un riesgo financiero para Lloyds, según Bloomberg Intelligence. Las acciones de Lloyds cayeron cerca de un 1,5% en Londres.

Lo que dice Bloomberg Intelligence

El sólido CET1 del banco (muy por encima del 14%) y su fuerte rentabilidad apuntalan su solidez financiera, y es improbable que las acusaciones de sanciones modifiquen sus perspectivas de dividendos ni su capacidad de recompra de acciones.

Tomasz Noetzel, analista de BI

La compañía petroquímica también ha utilizado empresas en el Reino Unido para “recibir fondos de entidades fachada iraníes en China, ocultando al mismo tiempo su propiedad real a través de ‘acuerdos fiduciarios’ y directores nominados”, informó el periódico, citando documentos que analizó.

La semana pasada, Estados Unidos impuso una serie de sanciones contra los programas iraníes de misiles balísticos y aviones no tripulados, así como contra su capacidad para librar una guerra cibernética contra EE.UU También atacó numerosos puntos de Irak y Siria vinculados a Quds. Esos ataques se produjeron en respuesta a la muerte de tres soldados estadounidenses en un ataque con drones contra un estadounidense con base en Jordania el mes pasado.

Recientemente, EE.UU. y el Reino Unido lanzaron ataques aéreos contra los hutíes respaldados por Irán en Yemen en un esfuerzo por detener los ataques del grupo contra barcos en el mar Rojo.

Bancos como Standard Chartered Plc y UniCredit SpA han sido multados anteriormente por violar las sanciones estadounidenses a Irán. StanChart acordó pagar más de US$1.000 millones en 2019 por violaciones reiteradas, mientras que UniCredit pagó US$1.300 millones.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: Iran Used Santander, Lloyds to Evade Sanctions, FT Says (3)

--Con la colaboración de Rodrigo Orihuela, Paul Wallace, Sam Nagarajan y William Shaw.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.