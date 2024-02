Hezbolá confirma la muerte de tres de sus miembros en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha confirmado este lunes la muerte de tres de sus miembros en un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano a medida que se intensifican los enfrentamientos en la zona en el marco de la ofensiva puesta en marcha por Israel contra la Franja de Gaza. El grupo ha indicado en una serie de comunicados que los fallecidos han sido identificados como Salman Fakih, procedente de la localidad de Aitaroun, Abbas el Jarsa, de Tayré, y Abbas Nasser, de Yaroun. No obstante, no ha dado detalles sobre su muerte. Desde que comenzaron los enfrentamientos entre las partes, Hezbolá ha denunciado la muerte de 182 de sus miembros, 166 de ellos en Líbano y 16 en Siria, según informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. Las fuerzas israelíes realizaron el domingo por la noche una serie de ataques contra posiciones del grupo en Líbano en respuesta a los ataques perpetrados desde la zona contra suelo israelí. Esta mañana, el grupo libanés ha lanzado ocho proyectiles contra el norte de Israel, si bien por el momento no se han registrado víctimas ni heridos. Hezbolá, apoyado por Irán, ha llevado decenas de ataques con drones y proyectiles contra el norte de Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre perpetrados por Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados y desataron una ofensiva israelí contra Gaza que ha dejado hasta ahora más de 27.300 muertos, una situación que ha hecho temer una expansión del conflicto al vecino Líbano e incluso a toda la región.