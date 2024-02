Francia convoca al embajador de Rusia por la muerte de dos trabajadores humanitarios en un ataque en Ucrania

Las autoridades de Francia han anunciado este lunes que el embajador de Rusia en el país, Alexei Mechkov, será convocado a lo largo del día en señal de protesta por la muerte de dos trabajadores humanitarios franceses en un ataque ruso registrado la semana pasada en Ucrania. Fuentes diplomáticas han indicado en declaraciones a la cadena France Info que se ha detectado recientemente una "maniobra coordinada" por parte de Rusia para difundir "información falsa" que afecta directamente al país europeo, una cuestión que también será trasladada al embajador ruso. La muerte de los dos trabajadores humanitarios en la ciudad de Berislav, en el sur de Ucrania, ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación por la posible coisión de crímenes de guerra. El presidente del país, Emmanuel Macron, ha calificado el ataque de "acto cobarde y carente de valor". La tensión entre los dos países ha aumentado recientemente, especialmente después de que Moscú asegurara el mes pasado haber "eliminado" a decenas de combatientes, la mayoría "mercenarios franceses", en el marco de la invasión de Ucrania. Sin embargo, el Gobierno galo ha asegurado que no cuenta con mercenarios "ni en Ucrania ni en otros lugares", rechazando así las acusaciones lanzadas por Rusia. A mediados de enero, el Ministerio de Exteriores francés hizo un llamamiento a no prestar "más importancia" de la que se debe a este tipo de acusaciones, y advirtió entonces de que en el futuro "no dejarán de llegar" nuevas manipulaciones desde Moscú.