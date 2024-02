El TSE de El Salvador reconoce que faltan actas y recurrirá al recuento manual

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), Dora Martínez, ha informado este lunes de que el escrutinio final de las elecciones del domingo se realizará manualmente ante la falta de actas para completarlo. "En aquellos casos donde no se pueda tomar como base los originales del acta de cierre y escrutinio de cada una de las JRV (Junta Receptora de Votos) se abrirán los paquetes electorales que sean necesarios con la concurrencia de los actores electorales", ha apuntado Martínez, según recoge el portal de noticias elsalvador.com. Martínez ha apuntado que a pesar de los esfuerzos institucionales "no fue posible" concluir la transmisión de resultados preliminares y quedaron pendientes de recibir 2.547 actas del escrutinio preliminar. El Artículo 214 del Código Electoral establece que el TSE debe iniciar el escrutinio final dentro de las 48 horas posteriores al cierre de las urnas. En el caso de las elecciones presidenciales, se tomará como base las 6.015 actas que han sido transmitidas y se abrirá los paquetes electorales y se hará el escrutinio papeleta por papeleta para las 2.547 actas restantes, no transmitidas. En el caso de las elecciones legislativas ser abrirá la totalidad de los paquetes electorales. Los conteos se harán ante la presencia de la Fiscalia General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), partidos políticos, Junta de Vigilancia Electoral y observadores electorales. En la elección de la Asamblea Legislativa, "por la complejidad del escrutinio de votos enteros, votos fraccionados y marcas de preferencia por candidaturas que hacen que cada una contenga varios folios, no fue posible efectuar la transmisión". El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha logrado más del 80 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de este domingo, según datos provisionales publicados por el TSE correspondientes al 70 de las actas que han sido ya contabilizadas.