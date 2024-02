Domingo, 4 de febrero de 2024 (04.00 GMT)

EEUU ORIENTE MEDIO

Biden no descarta ataques en suelo iraní contra la propia Guardia Revolucionaria Islámica

Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió este domingo, tras dos días de bombardeos contra instalaciones de milicias proiraníes en Siria, Irak y Yemen, que no se descartan "nuevas acciones", que podrían tener lugar incluso en territorio iraní. "De ser necesario, ordenaré medidas adicionales, incluso contra los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y su personal e instalaciones, para abordar la serie de ataques contra las fuerzas e instalaciones de los Estados Unidos", advirtió el mandatario en una carta dirigida al Congreso estadounidense.

ONU ORIENTE MEDIO

Consejo de ONU se reúne el lunes ante pedido de Rusia por ataques de EEUU a Irán y Siria

Naciones Unidas (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia para mañana por la tarde a solicitud de Rusia para tratar el aumento de tensión en Oriente Medio causada por los bombardeos de EE.UU. contra objetivos vinculados a Irán. El representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianskiy, escribió en su cuenta de X que su país había solicitado la reunión con urgencia para discutir "las amenazas a la paz y la seguridad (derivadas) de los bombardeos de Estados Unidos contra Irak y Siria". La presidencia del Consejo, en manos de Guyana, aceptó la petición rusa y convocó a sus quince miembros a las 4 de la tarde (21.00 GMT) del lunes.

CHILE INCENDIOS

Aumentan a 112 los fallecidos en los devastadores incendios de Valparaíso

Santiago de Chile (EFE).- El número de fallecidos en los devastadores incendios que azotan la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al oeste de Santiago, aumentó a 112, de los cuales solo 32 han podido ser identificados, informó la noche de este domingo el subsecretario de Interior chileno, Manuel Monsalve. Tras la reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), en base a los últimos datos recogidos por el Servicio Médico Legal (SML), Monsalve detalló que habría un total de casi 40.000 personas afectadas por la destrucción de viviendas –sea por completo o de menor intensidad. Según la proyección oficial, que aún tiene que ser verificada sobre terreno, en Viña del Mar habría una afectación de hasta 12.122 viviendas, mientras que en Quilpué, otro de los epicentros del fuego, serían 2.700.

CHILE INCENDIOS

Latinoamérica, el papa y la UE se solidarizan con Chile por los devastadores incendios

Redacción América (EFE).- Chile vive este fin de semana “la tragedia más grande” desde el terremoto de febrero de 2010, según palabras del propio presidente Gabriel Boric, y por ello varios países latinoamericanos, además del papa Francisco y la Unión Europea (UE) han enviado en las últimas horas mensajes de solidaridad en medio de la emergencia y de condolencia por las víctimas de los incendios que están consumiendo el centro del país y que hasta el momento han provocado 99 muertos. El mandatario chileno, desde la región de Valparaíso, donde se han concentrado los fuegos más devastadores, decretó duelo nacional durante dos días, a partir de mañana lunes.

EL SALVADOR ELECCIONES

Nayib Bukele se autoproclama ganador "con más del 85 % de los votos"

San Salvador (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autoproclamó ganador de las elecciones generales celebradas este domingo, "con más del 85 % de los votos", según publicó en la red social X, y dijo que se trata de un "récord en toda la historia democrática del mundo". "De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea", proclamó el gobernante salvadoreño, el primero que se presenta a la reelección desde el fin de la guerra civil en el país, en 1992. Bukele, que se postuló para la reelección a pesar de que la Constitución lo impide, echó mano de una argucia legal para presentarse a unos comicios en los que todas las encuestas le daban como claro favorito.

ISRAEL PALESTINA

Israel llega al cuartel de Hamás en Jan Yunis mientras el acuerdo de tregua se demora

Jerusalén (EFE).- Israel destruyó el cuartel general de Hamás en Jan Yunis, bastión del grupo en el sur de la Franja de Gaza, mientras se desvanecen las esperanzas de que un acuerdo de tregua pueda anunciarse esta noche. "El movimiento aún no ha dado una respuesta y está llevando a cabo consultas finales con miembros de nuestro pueblo y sus facciones nacionales de manera que cumpla con el interés del pueblo palestino de detener la agresión, la reconstrucción y la liberación de los prisioneros", indicó una fuente de Hamás al canal Al Aqsa, vinculado al grupo.

ISRAEL PALESTINA

Jordania y los Países Bajos lanzan desde el aire ayuda médica a un hospital de Gaza

Amán (EFE).- Aviones militares de Jordania y de los Países Bajos realizaron dos lanzamientos desde el aire de ayuda médica para el Hospital de Campaña Jordano, ubicado en la ciudad de Gaza, mientras Israel continúa su implacable ofensiva en el sur de la Franja, informó la agencia oficial de noticias jordana Petra. Los aviones lanzaron cargamentos que incluían suministros médicos, humanitarios y de socorro, según Petra, que indicó que la asistencia llegó al hospital en unas cajas con paracaídas guiados por GPS.

EEUU TORMENTA

Declaran el estado de emergencia en el sur de California debido a tormenta invernal

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia para ocho condados del sur del estado, incluido Los Ángeles, debido a una tormenta invernal que amenaza con dejar récords de lluvia y nieve. Además de Los Ángeles, los condados de Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura fueron incluidos en la declaración que facilita el despliegue de recursos y el uso de la Guardia Nacional de California. Newsom no descartó ampliar la declaración de emergencia a otras regiones del estado afectadas.

ISRAEL LÍBANO

Israel ataca objetivos de Hizbulá en respuesta a una andanada de cohetes

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí atacó varios objetivos de la milicia chií libanesa Hizbulá en el sur de Líbano en respuesta al lanzamiento de numerosos cohetes durante el día, que dispararon las sirenas en el norte de Israel hasta once veces. "Tras las sirenas que sonaron en el norte de Israel hoy se identificaron varios lanzamientos que cruzaron desde el Líbano hacia territorio israelí. En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el origen del fuego", indicó un comunicado castrense.

SENEGAL PROTESTAS

Estallan protestas en Senegal contra el aplazamiento de los comicios presidenciales

Dakar (EFE).- Cientos de manifestantes salieron a las calles de la capital de Senegal, Dakar, y se enfrentaron a la Policía para protestar contra el aplazamiento indefinido de los comicios presidenciales previstos inicialmente para el 25 de febrero, anunciado ayer por el presidente del país, Macky Sall. Las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos contra los manifestantes, que quemaron neumáticos y arrojaron piedras en diferentes puntos de la ciudad.

EEUU SENADO

Senado de EE.UU. publica propuesta bipartidista sobre seguridad fronteriza y ayuda militar

Nueva York (EFE).- El Senado de Estados Unidos publicó este domingo un proyecto de ley bipartidista de ayuda militar y fronteriza, que tiene como objetivo disuadir a los inmigrantes de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, de 118.000 millones de dólares. La propuesta proporcionaría 60.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, 14.000 millones de dólares a Israel, 4.800 millones a Taiwan, y 20.000 millones de dólares para la seguridad fronteriza. El líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, Chuck Schumer, anunció hoy en un comunicado que celebraría la primera votación de procedimiento sobre la legislación el próximo miércoles.

PREMIOS GRAMMY

Pablo Alborán se marcha de vacío y Karol G gana su primer grammy a mejor álbum de música urbana

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- Pablo Alborán, único representante español en los Grammy, se marchó de vacío, ya que la artista guatemalteca Gaby Moreno ('X Mí Vol. 1') consiguió el Grammy en la categoría de mejor álbum de pop latino. El mexicano Peso Pluma ganó su primer grammy estadounidense gracias a su triunfo en la categoría de mejor álbum de música mexicana por su disco 'Génesis', mientras que el panameño Rubén Blades sumó otro premio a su palmarés y acumula ya doce gramófonos dorados. En el apartado de mejor álbum de rock latino o alternativo se produjo un empate entre la propia Natalia Lafourcade ('De Todas Las Flores') y Juanes ('Vida Cotidiana'). Por su parte, Karol G ganó su primer grammy a mejor álbum de música urbana por 'Mañana será bonito'. Además, Billie Eilish obtuvo el grammy a canción del año por 'What Was I Made For?'. EFE

