Diego Pablo Simeone: "Merecimos el empate"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, considera que el Atlético de Madrid mereció "el empate" en el derbi liguero en el Santiago Bernabéu, aunque confesó que el duelo "no fue tan vibrante" como los dos anteriores, con dos equipos "más cuidadosos". "No fue un partido vibrante, fue más cuidadoso. El primer tiempo tuvimos tres situaciones de gol y el segundo fue parecido. Ellos tuvieron la de Brahim y la de Rodrygo, nosotros tuvimos la de Griezmann", comentó el argentino tras el empate 1-1 cosechado por su equipo en el derbi ante el Real Madrid. Para el técnico, el 1-1 anulado por fuera de juego posicional de Saúl Ñíguez, "dicen que es justo", porque el centrocampista estaba "delante del portero". Simeone valoró que el punto con el 1-1 definitivo gracias al gol de Llorente les permite "seguir sumando en Liga", un empate que el equipo "buscó hasta el final", y cree que fue "merecido". "Fue un partido raro porque tuvimos situaciones de gol y después encajamos. El partido se hizo largo con pocas ocasiones de los dos lados", añadió. "En la segunda parte buscamos darle vitalidad en el medio recuperando a Llorente en el centro, con Barrios, que tiene mucho recorrido, Ángel a la izquierda, Lino a la derecha y Memphis arriba", apuntó el argentino sobre los cambios realizados en las segunda mitad. "Buscamos el empate para poder acercarnos en el marcador pero es una pena que no hayamos podido encontrarlo antes. El partido no estaba mal para ganarlo", concluyó.