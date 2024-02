'Creatura' y 'Saben aquell' triunfan en los Premis Gaudí

Las películas 'Creatura', con seis premios, y 'Saben aquell', con siete, han confirmado su papel de favoritas en los 16 Premis Gaudí en la que partían como las máximas nominadas, con 15 y 13 candidaturas, a las que ha seguido '20.000 especies de abejas', con tres galardones. 'Creatura' se ha llevado el Gaudí a mejor película, así como el de mejor dirección para Elena Martin, mejor actor y actriz secundaria para Alex Brendemühl y Clara Segura, interpretación revelación para Clàudia Malagelada y montaje. 'Saben aquell' se ha llevado los galardones a mejor actor protagonista para David Verdaguer, mejor actriz protagonista para Carolina Yuste, mejor maquillaje-peluquería, vestuario, dirección artística, dirección de producción y sonido. '20.000 especies de abejas', de Estibaliz Urresola Solaguren, se ha llevado el mejor película de habla no catalana, mejor dirección novel y mejor fotografía. La candidata al Oscar a mejor película de animación se ha llevado dos Premis Gaudí: el de mejor película de animación y el mejor música original; este, para el músico Alfonso de Vilallonga, que ha protagonizado uno de los momentos divertidos de la gala con su discurso al recibir el galardón. Otras películas premiadas han sido 'Upon Entry', con el guión original para Juan Sebastián Vásquez y Alejandro Rojas, y 'Un amor', con el guión adaptado para Isabel Coixet y Laura Ferrero. Uno de los momentos emotivos de la gala ha sido el de Carme Elias recogiendo el galardón junto a Claudia Pinto a mejor documental por 'Mentre siguis tu, l'aquí i l'ara de Carme Elias', en el que muestra su lucha contra el Alzheimer. Otra de las candidatas al Oscar, 'La sociedad de la nieve' de J.A.Bayona, se ha llevado el único premio por el que competía: mejor película europea. La directora, realizadora y guionista Rosa Vergés ha recibido este domingo el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2024 en reconocimiento a su carrera y ha pedido a las jóvenes: "Os recomiendo que soñéis". JUDITH COLELL En su discurso, la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha pedido a las autoridades que el cine se considere una "cuestión de Estado" y ha exigido 'tolerancia cero' con los casos de presuntos abusos en el sector. En su discurso durante la gala de los 16 Premis Gaudí celebrada en el CCIB, ha afirmado que ha sido un "buen año" para el sector pero que debe tener continuidad y no depender de la buena voluntad del gobierno de turno. Sobre las denuncias de casos de presuntos abusos en el sector del cine, ha dicho que "cada caso hace daño" y que la Acadèmia aboga por la 'tolerancia cero' y dispone de un Servicio de atención y prevención de los abusos. "Como academia tenemos una responsabilidad con la profesión y esta responsabilidad obliga a no hacer de la cola del lavabo con las amigas el espacio más seguro para las mujeres", ha añadido. Los presuntos abusos en la industria del cine también han estado presentes en discursos de los ganadores, como en los de Carolina Yuste y Elena Martín, y también se ha reclamado un alto en fuego en Gaza. La fiesta del cine catalán ha reunido a unos 1.400 invitados en el CCIB de Barcelona, en una gala a la que han acudido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; el alcalde, Jaume Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la de Educación, Pilar Alegría, y el de Industria, Jordi Hereu; la presidenta del Parlament, Anna Erra; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlo Prieto.