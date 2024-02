Cavendish: "Siempre pienso en el Tour de Francia"

Paipa (Colombia), 5 feb (EFE).- El británico Mark Cavendish (Astana), una de las grandes atracciones del Tour Colombia que comienza este martes, señaló que siempre piensa en el Tour de Francia, en el que el próximo julio espera superar el récord de 34 triunfos de etapa que comparte con el legendario belga Eddy Merckx.

Cavendish, cerca de los 39 años, aceptó el reto de continuar en el pelotón después de anunciar su retirada tras abandonar en el Tour en 2023.

"Siempre pensé en el Tour, toda mi carrera ha sido así, pero también pienso e otras pruebas. Como esprinter siempre marcas tus carreras y tus victorias. Es importante ganar y ahora estoy en buen punto físico y mental. Lo que motiva siempre es ganar", dijo el considerado mejor velocista de la historia.

Un ciclista veterano supeditado al mes de julio, en el que buscará una victoria de etapa que lo destaque en la historia del Tour. Su longevidad le permite un último intento.

"La verdad es que me siento afortunado con esta longevidad, pero no sabría dar una explicación. He estado con varias generaciones de ciclistas, he corrido frente a ellos. Me he adaptado a los cambios que se han producido. Alejandro Valverde ha sido un ejemplo de que hay que amar la bicicleta. Eso es todo. Cuando uno hace lo que ama todo es más fácil", dijo en Paipa el 'Expreso de Man'.

Cavendish está llamado a librar un interesante duelo al esprint con el colombiano del Movistar Fernando Gaviria, una vez adaptado a la altitud de la región boyacense.

"Llevo tres semanas en Colombia. Es mi primera vez en esta carrera, he notado alguna dificultad, pero ahora me quiero quedar aquí. No pude respirar durante dos semanas. Estoy deseando empezar. Sé que tendré un duelo interesante con Gaviria. Vamos a ver qué pasa, tengo buen equipo, pero él también, y además hay otros corredores que pueden sorprender", comentó.

El líder del Astana no pasó por alto el ambiente y el cariño de la gente desde su llegada a Colombia.

"En este país se nota el amor por la bicicleta, espero demostrar con victorias que se puede confiar en mí", subrayó.