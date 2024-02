Carlo Ancelotti: "Merecíamos ganar, pero no tenemos que reprocharnos nada"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, repitió este domingo en varias ocasiones que merecieron "ganar" el derbi liguero en el Santiago Bernabéu, aunque indicó que su equipo debe "estar tranquilo" y no reprocharse "nada", ya que salen del empate "líderes" y "con confianza". "Ha sido un partido muy bueno por nuestra parte. Hemos controlado bien todo el partido, hemos tenido la mala suerte de encajar en el último minuto. Nos faltaba altura, hemos sufrido a balón parado. Merecíamos ganar, pero no tenemos que reprocharnos nada. El próximo sábado tenemos una opción de dar un golpe encima de la mesa", apuntó el italiano tras el 1-1 entre Real Madrid y Atlético en Liga. El preparador de Reggiolo no se mostró satisfecho con el resultado, porque insistió en que merecían ganar. "Pero hemos tenido partido en los que hemos remontado y ganado en el último minuto y estábamos felices... El equipo tiene que estar tranquilo, seguimos líderes con dos puntos de ventaja. Salimos con confianza y tranquilidad del partido", agregó como análisis del tercer derbi en menos de un mes. "En mi opinión, jugamos muy bien al fútbol y es lo que me da más confianza para el futuro de esta Liga. Tenemos un equipo fuerte, teníamos bajas, pero todos aportan y se han comprometido", destacó sobre una plantilla madridista con "gran compromiso". "Cuando tienes un equipo de calidad con compromiso, es más sencillo llegar al éxito", elogió. También tuvo buenas palabras para Brahim Díaz, que sustituyó a un Vinícius Júnior con "una contractura en la cervical que le molestaba". "Brahim nos permitía no cambiar el sistema defensivo que teníamos pensado. Joselu luego aportó como siempre", explicó. "Camavinga tenía un golpe en la rodilla, Rüdiger lo ha intentado, pero seguía con molestias, estará el sábado (ante el Girona)", comentó sobre el estado físico de la plantilla, antes de afirmar que en el empate del Atlético, los rojiblancos "tenían más altura" para ganar ese duelo aéreo. "Eran más altos, es sencillo", concluyó.