Bukele arrasa en elecciones presidenciales de El Salvador

(Bloomberg) -- Nayib Bukele iba camino de lograr una de las victorias más aplastantes en la historia mundial reciente cuando un recuento parcial mostró que los votantes de El Salvador respaldaron sus draconianas políticas antidelincuencia y le otorgaron un segundo mandato presidencial por una abrumadora mayoría.

Con el 31% de los votos escrutados, la autoridad electoral del país informó que Bukele tenía alrededor del 83% de los votos emitidos, frente al 7% de su rival más cercano.

El domingo por la noche, en un discurso ante sus seguidores desde un balcón del Palacio Nacional, Bukele dijo que la oposición había sido “pulverizada” y que su partido además había ganado 58 de los 60 escaños en el Congreso.

“El pueblo salvadoreño habló, no solo fuerte y claro, sino de la manera más contundente en toda la historia de la democracia”, dijo Bukele.

El expublicista de 42 años ha utilizado poderes de emergencia para encerrar a decenas de miles de presuntos mafiosos en los últimos dos años, una popular medida entre los votantes que dicen que las calles son más seguras en lo que no hace mucho era uno de los países más peligrosos de América Latina. Algunos grupos de derechos humanos han criticado la falta del debido proceso, alegan que se atrapó a muchos inocentes en las redadas y han cuestionado las cifras de criminalidad del Gobierno.

Líderes de toda la región, desde Honduras hasta Perú, ahora copian su estrategia para combatir la violenta delincuencia.

El Salvador, que alguna vez se consideró la capital mundial de los homicidios, logró el año pasado disminuir la tasa de asesinatos a mínimos históricos, según muestran cifras oficiales. El número de salvadoreños a quienes se sorprendió cruzando a Estados Unidos se redujo en más de un tercio en el año fiscal 2023, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

El Salvador ya ha encerrado a un 1,6% de su población, la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Grupos de derechos humanos acusan al Gobierno de violar el debido proceso y manipular los datos de criminalidad, y también han criticado la apuesta de Bukele por la reelección. En 2021, legisladores de su partido votaron a favor de destituir a los principales jueces de la Corte Suprema y designaron nuevos magistrados que dictaminaron que Bukele podría postularse para un segundo mandato consecutivo.

La campaña de Bukele patrocinó anuncios que afirmaban que los candidatos de la oposición liberarían a hordas de prisioneros si fueran elegidos, lo que provocó un aumento de la violencia. El domingo prometió mantener las duras políticas contra el crimen durante un segundo mandato.

“El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a ser el más seguro de América Latina”, dijo Bukele el domingo, y agregó que seguirá haciendo lo imposible por combatir la delincuencia.

El bitcóin y el FMI

Bukele asustó a los mercados al convertir el bitcóin en la moneda de curso legal del país en 2021, haciendo caso omiso de las advertencias del Gobierno de EE.UU. y del Fondo Monetario Internacional sobre los riesgos de las criptomonedas. Su Administración incluso utilizó fondos públicos para comprar más de US$100 millones en bitcoines.

Desde entonces, ha apaciguado los temores de los inversionistas gracias al pago a tiempo de la deuda externa del país y recientemente reafirmó su compromiso de pagarla durante una reunión con tenedores de bonos en enero. El Gobierno también se comprometió a trabajar con el FMI si es reelegido.

“Estas elecciones darán a Bukele un mandato popular sin precedentes, lo que podría utilizarse para firmar un acuerdo con el FMI tras la reanudación de las conversaciones”, escribió en una nota Risa Grais-Targow, analista de Eurasia Group. “Las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo han logrado importantes avances en los últimos meses”.

El FMI ha instado a El Salvador a eliminar el bitcóin como moneda oficial, y ha citado riesgos para la estabilidad financiera y la protección de los consumidores. Bukele prometió en diciembre emitir los esperados bonos respaldados por bitcoines durante el primer trimestre de este año, y Félix Ulloa, su compañero de fórmula, dijo que el Gobierno seguirá comprometido con la criptomoneda después de las elecciones.

La atención del mercado estará en las perspectivas de un programa del FMI dadas las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y los esfuerzos para mejorar el crecimiento económico, escribió en una nota del 1 de febrero Néstor Rodríguez, analista de Barclays.

