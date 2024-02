BTselem denuncia que gran parte de los palestinos muertos en Cisjordania no participaban en enfrentamientos

La organización pacifista israelí BTselem ha publicado este lunes un informe en el que desvela que 23 de los 43 palestinos fallecidos durante enfrentamientos con las fuerzas israelíes en Cisjordania el pasado mes de noviembre no estaban participando en la confrontación. "Israel ha seguido con su política de gatillo fácil en Cisjordania durante el mes de noviembre. Ha matado a 116 palestinos, 25 de ellos menores de edad", ha planteado el grupo. En las tres primeras semanas de la guerra murieron al menos 115 palestinos en Cisjordania y más de la mitad "no suponían ningún peligro". "En noviembre mataron a 116 palestinos, 25 de ellos menores de 18 años", ha explicado. De los fallecidos en noviembre, 43 están relacionados con enfrentamientos con fuerzas israelíes en las que los palestinos lanzaron piedras, petardos y quemaron neumáticos. "Sin embargo, más de la mitad, 23, no estaban participando en los enfrentamientos, sino que solo miraban o pasaban por allí", ha destacado BTselem. El grupo menciona un caso en el que un palestino murió mientras recogía aceituna en un olivar u otro en el que un menor murió tras lanzar una botella vacía contra la puerta de acceso a un asentamiento. Otros 51 fallecidos en noviembre murieron en intercambios de disparos o inmediatamente después; 31 de ellos en ataques aéreos, incluidos tres menores --uno de 12 y dos de 14 años--, y 28 individuos armados. Seis individuos armados más murieron tras ser tiroteados dentro de vehículos sin que ninguno de los pasajeros hubiera abierto fuego previamente. Siete palestinos murieron tras disparar contra civiles o fuerzas de seguridad israelíes y seis más murieron tras apuñalar o atropellar a militares o tras intentos de ataque de este perfil. Uno más murió tras lanzar un explosivo contra militares israelíes. Este mismo lunes la ONG Amnistía Internacional ha alertado este lunes de que las fuerzas israelíes han aprovechado que "los ojos del mundo" están puestos en la Franja de Gaza para desatar una "violencia brutal" contra la población palestina en Cisjordania, en donde ya han cometido "homicidios ilegítimos" y arrestos ilegales. Amnistía ha documentado 20 "homicidios injustificados", siete de ellos de menores de edad. Desde el inicio de los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza el 7 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2023, han sido 299 las personas que han muerto en Cisjordania por las acciones tanto de las fuerzas armadas, como de los colonos violentos a los que han estado apoyando logísticamente.