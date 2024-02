Borja Thyssen responde con una sonrisa a su presunta mudanza a Miami

Dolido por entrevista de su madre, Tita Thyssen, en 'Espejo Público' dejando entrever que no será él sino su hermana Carmen quien continúe con su legado cuando ella ya no esté, Borja Thyssen habría decidido dar un cambio radical a su vida. Según ha revelado la periodista Mónica Vergara en 'Fiesta', el hijo de Carmen Cervera tendría la intención de mudarse a Miami junto a Blanca Cuesta y sus cinco hijos: Sacha, Eric, Enzo, Kala e India. El motivo, lejos de lo que podría parecer, no es poner de tierra de por medio y alejarse de su madre -ya que su relación estaría en un buen momento en la actualidad a pesar de las últimas declaraciones de la baronesa- sino dar un impulso a su vida social y ampliar su círculo con la importante colonia española que reside en la ciudad estadounidense. A pesar de que todavía no tiene fecha, la decisión de comenzar una nueva etapa con su familia en Miami está tomada, ya que Borja, que reside en Andorra mientras su mujer contiúa con sus pequeños en Madrid, echa mucho de menos unas salidas sociales con amigos que espera retomar con este importante cambio con el que se alejaría definitivamente de España. Una información a la que ha reaccionado con una sonrisa, lo que deja entrever que sus planes de instalarse en Miami serían ciertos. Algo que, fiel a su hermetismo ante las cámaras, ha preferido no confirmar ni desmentir en su reaparición, aunque su actitud relajada e incluso risueña es de lo más reveladora. Menos expresivo se ha mostrado cuando le hemos preguntado por su madre y cómo se ha tomado que planee dejar su legado en manos de una de sus hermanas. Un momento en el que ha dado un portazo y ha abandonado el lugar muy serio en su coche, dejando claro que no piensa pronunciarse sobre este tema.