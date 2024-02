Aznar y Ayuso coinciden en que si se va contra los jueces y no se ponen límites, "se acaba" en Venezuela

El expresidente del Gobierno José María Aznar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han coincidido este lunes en defender que si se va contra los jueces y no se ponen límites "se acaba" en Venezuela y han criticado la política "nefasta y catastrófica" que hay ahora mismo en España. Aznar y Ayuso han compartido estas reflexiones en el Aula de Liderazgo del Máster Oficial en Acción Política, impartido por el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y la Universidad Francisco de Vitoria. La dirigente madrileña ha sostenido que se está viviendo uno de los momentos más graves "que ha sufrido España en democracia puesto que se han roto todas las reglas" y se ha abierto un camino nuevo "por el que no transitan normalmente las democracias". Esto sucede, para la presidenta, "cuando se juega con la democracia" y se antepone esta "a la ley y la libertad", en "el momento en el que no se respeta el papel de los jueces, del Poder Judicial, de la separación de poderes" y "se borran delitos, se manipula el Código Penal a conveniencia del delincuente y las leyes las redacta el que ha cometido delitos". Ayuso ha defendido que una democracia "necesita unos contrapesos, unos contrapoderes, porque el poder si no sería ilimitado". La jefa del Ejecutivo madrileño ha subrayado que si se necesitan unos votos que no puedes tener y para ello "cometes todo ese tipo de atropellos contra los jueces, contra los fiscales --como hemos visto hoy en todos los medios--, contra las decisiones de los letrados del Congreso" y "contra las normas de la propia Unión Europea" te conviertes "en algo distinto", se abre paso un camino "muy difícil de revertir". En este sentido, ha insistido en que si se hacen "bandos" de jueces y se avisa de que se van a crear "comisiones de investigación contra los propios jueces", como ocurre "en lugares como Venezuela", "se acaba así, se acaba de esa manera". Además, ha criticado que haya "comunidades enteras abandonadas" mientras se beneficie a Cataluña "con el dinero de todos" y ha censurado que el pacto entre el PSOE y los independentistas sea un "sinsentido" y "el poder por el poder". "Los nacionalistas aguantarán lo que venga y más y, por eso, el Gobierno tragará con todo y más", ha remarcado. Para Ayuso, es "un negocio en el que España entera se está viendo secuestrada" y que está llevando "los males de la política catalana" a todo el país. "Yo estoy totalmente de acuerdo con Isabel en lo que acaba de decir", ha trasladado a continuación el expresidente del Gobierno, quien ha criticado que los nietos o bisnietos de los combatientes en la Guerra Civil quieran volver a ella "y liquidar" la Transición. Aznar ha alertado de que "desmantelar un régimen y volver a las políticas de confrontación no se hace sin poner en riesgo la convivencia". "Se está poniendo en riesgo la convivencia, y eso es un problema enorme que tenemos para el futuro", ha avisado a renglón seguido. El expresidente ha recordado que durante las últimas campañas electorales avisó de que si se volvía a crear "la coalición Frankestein" habría amnistía y "reconocimiento del derecho de autodeterminación". Y, según ha trasladado, este último punto es "lo que se está negociando" ahora. Además, ha vaticinado que lo que va a pasar en las próximas elecciones generales es que los españoles van a elegir "entre el sistema constitucional encabezado por la monarquía parlamentaria y la confederación independiente de repúblicas ibéricas". "Esa va a ser la elección y la decisión que van a tener los españoles", ha apuntado. El expresidente ha sostenido que está será "la última consecuencia" de la "política nefasta y catastrófica" que hay en España en este momento. "Las elecciones no van a ser de otra manera. Van a ser estructurales, existenciales, sobre el sistema. Y eso es lo que nos estamos jugando", ha concluido.