Aumentan a 112 los muertos por los incendios forestales en Chile

Las autoridades de Chile han elevado este domingo a 112 la cifra de víctimas mortales de los incendios que afectan a la región Valparaíso, en la zona central de la costa chilena, donde hay cerca de 40.000 personas afectadas por la destrucción de viviendas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha confirmado este balance de fallecidos, de los cuales solamente 32 han podido ser identificados por el momento y se han realizado 38 autopsias. A su vez, ha afirmado que han concentrado "todas las capacidades para retirar los cuerpos sector por sector". "Estamos frente a una tragedia nacional. El presidente ha decretado duelo nacional por dos días, lo que demuestra la magnitud de la afectación que lamentablemente hemos enfrentado en la región de Valparaíso", ha declarado Monsalve, según ha recogido el periódico chileno 'El Mercurio'. No obstante, ha subrayado que las condiciones en materia de control de incendios han "mejorado sustancialmente": "No hay hoy día un riesgo inminente a la vida de las personas. Se puede anticipar un eventual control de los incendios durante los próximos días, pero se mantienen activos y se sigue trabajando". Según los balances actuales, hay 165 incendios contabilizados en el país, once más que el sábado, de los cuales 40 siguen en combate, 112 están controlados y cuatro extinguidos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha indicado que ha hablado con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien "ha dispuesto diferentes modalidades de apoyo" en este "momento tan difícil", que se está coordinando a través de los Ministerios de Exteriores. "Qué importante que es la solidaridad en los momentos duros", ha concluido. Por su parte, el Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha declarado que están preparados para "colaborar y brindar ayuda". "Chile se enfrenta de nuevo a devastadores incendios con numerosas víctimas mortales, recordándonos los estragos de la sequía y el clima. Traslado mi apoyo y solidaridad al Gobierno y al pueblo chileno", ha indicado. Horas antes, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, ha remarcado que en estos fuegos "hay intencionalidad" y se han "transformado en homicidios, por lo que "no pueden quedar impunes" las muertes registradas, entre las que hay menores. "Los vamos a perseguir, los vamos a buscar y los vamos a encarcelar", ha zanjado.