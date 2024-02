Alberto y Laura Caballero nos hablan de José Luis Gil

Son muchos los rostros conocidos que han mostrado públicamente su preocupación por el actor José Luis Gil durante estos últimos años. Tanto sus compañeros como los espectadores desean que regrese a la pequeña pantalla para entretener a través de sus papeles... pero lo cierto es que lo único que sabemos es que se está recuperando y que cuenta con el apoyo y el cariño de todos sus seres queridos. Hace unos días hablábamos con Laura y Alberto Caballero y nos confesaban que se van a encontrar con José Luis esta semana: "Justo ahora he hablado con Irene, he quedado con ella para que vayamos la semana que viene a verle... iremos a visitarle y vamos... si le vemos fantástico y fenomenal te aseguro que lo vamos a compartir". Por su parte, Alberto se derrite en palabras de cariño hacia el actor: "Hay cosas en la vida que hay que pelar contra la adversidad, la enfermedad y luego hay personas que merecen especialmente la pena". Siendo uno de los actores más queridos de 'La que se avecina', Alberto nos comentaba que "José Luis es nuestro referente, probablemente el actor que más admiramos por el historial y el recorrido que tenemos juntos, una persona que se merece recuperarse del todo para poder recuperarlo nosotros y el público a él, le echamos muchísimo de menos". Aprovechábamos la ocasión para preguntarle también por su matrimonio con Miren Ibarguren y nos desvelaba que "en mi caso es un récord, está bien la cosa, va muy bien, el matrimonio por ahora es un éxito, la paternidad y a maternidad es un éxito y luego tenemos una ventaja, tenemos a los cuñados de vecinos". Y es que, después de muchos años trabajando juntos, la pareja de hermanos reconoce que muchas de las historias que crean tienen parte de autobiográficas: "Yo siempre lo he dicho, la temporada uno de machos alfa tenía más tintes autobiográficos que cualquier cosa que hayamos hecho en nuestra vida y la dos también, no hemos tenido unas vidas tan locas como para tener anécdotas interminables que podamos meter o encajar, pero sigue habiendo mucha parte autobiográfica, es la serie de las que hemos escrito con diferencia más cómoda de pensar".