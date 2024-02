Alaska desvela qué le ha parecido Mario Vaquerizo como actor

Hace unos días tuvo lugar en el Cine Callao la premiere de la película 'La reina del convento' en la que hemos visto por primera vez a Mario Vaquerizo haciendo cine y hemos podido hablar con él sobre cómo ha sido meterse en la piel de Juanita y convertirse en monja. "Estuve un mes en un convento y me gustó mucho la vida monacal" nos comentaba el cantante, quien aseguraba además haberse dado cuenta "que me gusta mucho hacer cine y estoy en contratación abierta, como las vedettes". En definitiva, esta nueva experiencia ha sido para él "afrontar un nuevo reto y quitarse el miedo". Allí también hablamos con Alaska, que nos confesó que "estuve en el rodaje, como bien decís y lo que ha sido maravilloso es que siendo esta película del convento, vivían en el convento, o sea, el equipo de rodaje. Todos vivían en el convento, con lo cual, cuando llegaba la noche, cada uno a su celda o no, que la juventud del rodaje era juventud al fin y al cabo". En cuanto a qué le ha parecido que su marido se haya atrevido con el papel, la cantante nos aseguraba que "me encanta que lo haya hecho. Me encanta que se lance y me encanta que como todo lo que hace, aunque parezca que Mario estará alocado, se lo tome en serio, se lo prepare y creo que está rodeado por unas actrices, unos actores estupendos y que lo ha hecho bien" y concluía que "lo ha hecho muy bien". Además, la artista destacaba que Mario "tiene además la ventaja que viene del otro lado, que es como si tú o tú mañana conocéis a todo el mundo. Entonces está muy bien porque sabe lo que es estar a un lado y sabe lo que es estar al otro. Y eso creo que es muy bueno".