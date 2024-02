Abanca, "siempre atento" a la opción de hacer compras, aunque las oportunidades empiezan a menguar

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, señala que, "como es norma de la casa", siguen "siempre atentos a las oportunidades que puedan surgir en el mercado", ya que "esta combinación de crecimiento inorgánico y orgánico ha dado magníficos resultados". En rueda de prensa este lunes, con motivo de la presentación de unos beneficios récord de la entidad en 2023, Escotet ha reflexionado acerca de que "las oportunidades cada vez empiezan a ser menores" debido a "los buenos resultados que está obteniendo" el mercado financiero. Así, ha apuntado que las rentabilidades de los bancos "son superiores" y "el apetito por vender claramente disminuye". "Seguimos siempre atentos a cualquier oportunidad que resulte de carácter complementario a nuestra estructura y modelo de negocio y gobernanza", deja claro. Cuestionado por los medios sobre si Abanca está interesada en la compra de Novo Banco si se sale a la venta en el primer se semestre de este año, Escotet ha dicho que "eso tiene un componente de especulación importante". "Que nosotros hayamos leído, no hay ninguna noticia oficial de que Novo Banco saldrá a la venta, de manera que preferimos no opinar", agrega. Y sobre si hay interés ante la venta del negocio español de Orange Bank, el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, ha dicho no querer comentar nada, "porque no estamos en este tema", ha dicho. SIN ERE EN TARGOBANK Actualmente, Abanca está "en un proceso de digestión importante", ya que terminará la integración tecnológica de Targobank a mediados de este año, a "mediados de junio". A preguntas sobre si se prevén ajustes de personal en Targobank en 2024, el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, ha dicho que "no". "En la misma línea que anunciamos cuando integramos Targobank, contamos con la plantilla y unos compromisos, y además el desempeño y la calidad que nos hemos encontrado ha sorprendido en positivo nuestras expectativas", afirma. APROBACIÓN DE REGULADORES DE COMPRA DE EUROBIC A MEDIADOS DE AÑO Igualmente, "la aprobación de los reguladores por la compra de Eurobic deberá ocurrir también a mediados de año", indica Escotet. Y la integración tecnológica de Eurobic quedará para principios del año 2025. Preguntado por qué en la compra de Eurobic se tardó tanto en llegar a acuerdo con accionistas, el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, se ha limitado a explicar que el tiempo fue: "Tan rápido como hemos podidos". Indica que "es pronto" para decidir quién será el director general en ese caso, pero se contará con "el mejor talento".