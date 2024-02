119-96. Los Stars alargan la mala racha de los Capitanes a tres derrotas en fila

México, 4 feb (EFE).- Los Salt Lake City Stars vencieron este domingo por 119-96 a los Capitanes de la Ciudad de México, dirigidos por el español Ramón Díaz, que alargaron su mala racha de tres derrotas en fila en la temporada 2023-2024 de la G-League, la liga de desarrollo de la NBA.

Taylor Hendricks y Brice Sensabaugh fueron los mejores anotadores de los Stars, filial de los Utah Jazz de la NBA, con 19 puntos cada uno.

El puertorriqueño Ethan Thompson fue el mejor atacante de los de Díaz, con 35 unidades, además de ocho rebotes y una asistencia.

El resultado mejoró el récord de Salt Lake City a cinco victorias y nueve derrotas, en el antepenúltimo lugar de la Conferencia Oeste, mientras que los Capitanes bajaron una posición, a la quinta, aún en zona de ‘playoffs’ con marca de ocho triunfos y cinco caídas.

Los Stars aprovecharon la pobre defensa de los Capitanes en la pintura y sumaron a su ataque cinco triples para irse adelante 33-17 en un primer cuarto en el que Hendricks guió la ofensiva de Salt Lake con siete puntos.

Ciudad de México intentó descontar al capturar los balones perdidos de sus rivales, sin embargo, su mala puntería lo mandó abajo en el marcador en su debut en su casa en febrero.

En la segunda manga, Salt Lake City siguió con su apuesta a los tiros de larga distancia, agregó cuatro más a su cuenta, para llegar al descanso 59-41 arriba ante unos Capitanes que no encontraron el aro en sus disparos.

Sensabaugh aportó desde el banco cinco puntos para unos Stars que no le dieron oportunidad en la zona pintada a Ciudad de México.

En el tercer período, los Stars sentenciaron el partido 91-69 gracias a otros cuatro triples y ocho puntos más de Sensabaugh, quien plantó un ataque en la pintura que los de Ramón Díaz no supieron defender.

Los Stars le dieron protagonismo a sus suplentes, en un último cuarto de trámite que finalizó 119-96 a su favor.

“Habíamos tenido una semana de buen entrenamiento para ajustar las cosas y hoy el equipo sólo ha tenido energía cinco minutos, que fueron los primeros de la segunda parte. Me voy descontento porque no me ha gustado la actitud del equipo por primera vez en la temporada”, señaló Díaz, tras la derrota.

Los Capitanes, que este domingo jugaron su primer partido en casa desde el 13 de enero pasado, terminarán su serie de dos partidos ante los Stars al recibirlos este lunes. EFE

