Ya son 99 los muertos por los incendios en Chile

Las autoridades de Chile han elevado este domingo a 99 la cifra de víctimas mortales de los incendios que afectan a la región de Valparaíso, de los cuales 32 han sido identificados, mientras que la cifra de desaparecidos supera los 370. El Servicio Médico Legal chileno (SML) da cuenta de 99 fallecidos hasta las 16.00 horas del domingo, de los cuales 32 han sido ya identificados y se han realizado 25 autopsias, informa la emisora chilen Radio BioBio. "Se encuentran todos los equipos técnicos, médicos y administrativos, con apoyo de profesionales provenientes de Santiago, dispuestos para enfrentar esta emergencia", ha destacado el SML en un comunicado. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha visitado la zona y ha decretado dos días de duelo nacional por las víctimas de los incendios. El mandatario ha indicado que hay 1.300 viviendas afectadas, por lo que se están tomando medidas para acoger a las familias desplazadas. Además ha anunciado que el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, se abrirá para que se realicen actividades para niños, niñas y adolescentes víctimas de esta tragedia, con profesores y monitores. El mandatario ha explicado durante su visita al Colegio Fernando Durán Villarreal de Quilpué, en la región de Valparaíso, que evaluará los daños en las infraestructuras y obras públicas acompañado de la ministra Por otro lado, también señaló que se realizará una evaluación del daño de las obras públicas con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Sobre el origen de los fuegos, Boric ha destacado que se investigará y ha catalogado de "miserables" a quienes estén detrás de estos incendios y ha advertido de que se les perseguirá. Previamente Boric ha explicado que las prioridades son en primer lugar salvar vidas; en segundo, apagar incendios activos; en tercer lugar, recuperar cuerpos de personas fallecidas; en cuarto, canalizar apoyo urgente a víctimas en albergues; en quinto, garantizar el orden público con Carabineros y Fuerzas Armadas, y en sexto y último, recopilar antecedentes para investigar el origen de los incendios. "Nos pondremos de pie", ha remachado Boric en un mensaje publicado en la red social X. También el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se ha referido al origen del incendio y ha resaltado que "evidentemente aquí hay intencionalidad y, por tanto, todas las autoridades vamos a ejercer el máximo rigor". Se recurrirá a "todas las prerrogativas posibles para dar con los responsables, porque los incendios se han transformado en homicidios", ha advertido. "Los vamos a perseguir, y los vamos a buscar y los vamos a encarcelar porque se han perdido vidas humanas y se han perdido bienes materiales que son tremendamente importantes", ha remachado. 372 DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS Mientras, Macarena Ripamontil, alcaldesa de Viña del Mar, una de las comunas más afectadas por los incendios, ha indicado que se han recibido 372 denuncias de personas desaparecidas. "Hay mucha gente fallecida. Hay mucha gente que lo perdió todo y es dramático. En este momento no hay colores políticos. No hay agendas personales. Simplemente tiene que existir el cariño genuino de que esto salga bien desde todos lados y ponernos a disposición de trabajar por esta emergencia. Se los pido por favor. Hay mucho dolor en Viña del Mar en este momento", ha declarado. Por su parte, la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, ha apuntado que es ya "el incendio que ha generado más pérdidas humanas, y probablemente va a ser la situación de emergencia, después del terremoto del 2010, que más víctimas ha generado en Chile en el último tiempo". Tohá ha destacado por otra parte que "las capacidades del Servicio Médico Legal han sido reforzadas en estas horas, pero eso va a tener que ser incrementado mañana, porque probablemente va a verse más demandado de trabajo". "La PDI va a respaldar en esto con la instalación de 11 equipos investigadores, que son los que se encargan del levantamiento de los cuerpos y de las primeras diligencias investigativas que se hacen en estos lugares", ha adelantado. También ha apuntado que por el momento no tienen un levantamiento completo de víctimas ni de las viviendas o infraestructuras dañadas, pero "a grosso modo, sabemos que son 16 las villas afectadas, el 30 por ciento de ellas son condominios Serviu, el 70 por ciento restante son loteos -muchos de ellos irregulares- y campamentos. En términos de viviendas, no tenemos números pero sabemos que son miles". EXISTEN "ANTECEDENTES SERIOS" DE INTENCIONALIDAD Tal y como lo están señalando otras autoridades, Tohá ha afirmado que "hay antecedentes serios de que el origen del más grave de estos incendios, que es el de Las Tablas, podría haber sido intencional. Siempre hay rumores de este tipo, pero en esta oportunidad son antecedentes serios de personas confiables". "Esto es motivo de gran preocupación, porque un incendio que causa esta devastación y esta pérdida de vidas humanas, originado intencionalmente por otras personas, es una alarma social de la mayor gravedad", ha alertado. Por esta razón ha informado que la Jefatura de la Defensa Nacional ha ordenado la prohibición del transporte de combustible en bidones: "Tenemos indicación -como decía- de intencionalidad en varios de estos incendios, y queremos dificultar lo más posible cualquier otro intento de activar nuevos focos". "En segundo lugar, queda restringida toda actividad que implique manipulación de fuego, sea uso de maquinaria que genera calor o chispas, o el desarrollo de fogatas en zonas de riesgo o donde se da el incendio actualmente", ha agregado.