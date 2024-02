Ya son 23 los muertos en el choque entre un autobús y un camión en Sinaloa (México), según un nuevo balance

Al menos 23 personas han muerto, incluidos varios menores de edad, como consecuencia del accidente de tráfico ocurrido el pasado martes en el estado mexicano de de Sinaloa (noroeste), tras un choque frontal entre un autobús y un camión de mercancías que quedaron totalmente calcinados. La Fiscalía General del Estado ha informado este domingo del nuevo balance de víctimas. Por el momento se han recuperado once cuerpos masculinos y doce femeninos y continúan las labores de identificación con la recogida de muestras de ADN de familiares, informa el diario 'El Universal'. Hasta el momento no se ha entregado ninguno de los 23 cuerpos a las familias, ya que no se han concluido los trabajos de genética forense para determinar con rigor científico sus identidades. El secretario de Salud del estado de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, ha exlpicado que de los trece heridos que fueron trasladados al Hospital General de la Cruz de Elota, solo ocho requirieron ser internados en hospitales de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán.