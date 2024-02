Una masiva manifestación clama en Santiago contra el deterioro de la sanidad y exige una sistema público de calidad

Una masiva manifestación convocada por la Plataforma SOS Sanidade Pública ha clamado este domingo en las calles de la capital gallega contra el deterioro de la sanidad y ha exigido un sistema público de calidad. Encabezada por la pancarta de la plataforma organizadora, que fijó la fecha de la protesta antes de la convocatoria electoral, la marcha ha reunido a todos los candidatos de los partidos de la izquierda. En concreto, participan Ana Pontón (BNG), José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), Marta Lois (Sumar) e Isabel Faraldo (Podemos Galicia). En el arranque los asistentes ha coreado consignas como 'menos inventos e máis investimentos' --menos inventos y más inversiones--, 'Rueda atende, a sanidade non se vende' --Rueda, atiende, la sanidad no se vende-- y 'orzamento digno para a sanidade pública' --presupuesto digno para la sanidad pública'. Antes del arranque de la marcha, el portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública ha cargado contra la situación "lamentable" de la atención primaria y las "listas de espera absolutamente inaceptables". Además, ha dicho que no es verdad que estos asuntos "no tengan solución", sino que solo es necesario voluntad política. "Llamamos a la población a que si no hay un cambio en la política sanitaria, habrá que ir pensando en cambiar los autores de las políticas sanitarias", ha sostenido. (Habrá ampliación con foto y video)