Un periodista palestino denuncia torturas y malos tratos durante los 33 días que ha estado preso en Israel

El periodista palestino Diaa al Kahlut ha denunciado que durante los 33 días que ha estado detenido por las autoridades israelíes ha sido sometido a torturas y malos tratos. Al Kahlut, gazatí, ha denunciado que le negaban asistencia médica a pesar de que tiene una hernia discal. Además asegura que le sometieron a violencia física y psicológica, incluidas seis horas de 'shabé'. El 'shabé' es un método de tortura empleado por las fuerzas militares israelíes que implica aislamiento sensorial, privación de sueño y dolor agudo, todo ello con el sujeto atado de las muñecas al techo sin que los pies lleguen a tocar el suelo. El propio Al Kahlut ha relatado en un vídeo publicado por el por el Centro Palestino para los Derechos Humanos que fue detenido el 7 de diciembre en su casa particular de Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, y liberado el 9 de enero. "Han sido los 33 peores días de mi vida", ha afirmado. El periodista denuncia un trato "humillante", comida escasa, aislamiento total del mundo exterior. Al Kahlut trabaja para el periódico 'Al Arabi al Yadid', cuya versión digital en inglés, The New Arab, donde ejercía como jefe de sección para Gaza, es uno de los portales más conocidos sobre información regional.