UGT reclama mejores condiciones de trabajo para luchar contra el cáncer de origen laboral

El sindicato UGT ha reclamado mejores de trabajo para luchar contra el cáncer de origen laboral, así como una mayor prevención en las empresas y políticas específicas contra "una lacra que produce el 52% de las muertes en el trabajo en la Unión Europea". Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra este 4 de febrero, UGT ha recordado que el cáncer es la principal causa de muerte relacionada con el trabajo en la Unión Europea. Cada año se producen en torno a 100.000 muertes por la presencia de sustancias cancerígenas y mutágenas en los lugares de trabajo en el ámbito de la UE. En España,1 de cada 3 casos de cáncer podrían estar relacionado con la exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo. El problema es que, lamenta el sindicato, solo una pequeña parte se califica como contingencia profesional. UGT asegura que es evidente que su declaración y reconocimiento es ínfima. En este sentido, recuerda que, en 2022, únicamente se reconocieron 107 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, de las cuales 99 fueron entre hombres y 8 en mujeres, siendo 76 del total, debidas alamianto. De este modo, UGT exige que las empresas cumplan con la normativa en prevención de riesgos laborales, ya que la presencia hoy de una sustancia de este tipo puede suponer que en el futuro haya personas trabajadoras que enfermen de cáncer. Muchas de estas enfermedades y muertes podrían evitarse si las exposiciones a cancerígenos en los lugares de trabajo fueran controladas y minimizadas, apunta el sindicato. "LA PRECARIEDAD LABORAL MATA" Para UGT, es importante incidir en que las condiciones de trabajo también influyen en la exposición a sustancias cancerígenas. Así, UGT indica que las personas trabajadoras de microempresas o pequeñas empresas(con menos de cincuenta trabajadores) presentan 1,3 veces más probabilidades de estar expuestas a factores de riesgo de cáncer que aquellas que prestan servicios en centros de trabajo medianos o grandes. Además, el sindicato asegura que las personas trabajadoras que trabajan a tiempo parcial refieren menos exposiciones múltiples que la media. Por el contrario, la proporción de personas trabajadoras con exposiciones múltiples aumentaba considerablemente en el caso de los que trabajaban más de cincuenta horas a la semana. Por otro lado, UGT considera fundamental avanzar para conseguir que las personas trabajadoras enfermas de cáncer o que han superado un cáncer (de origen laboral o no)retornen a su puesto de trabajo de forma segura, sin poner en riesgo su seguridad y salud, incluyendo los aspectos psicosociales. Para ello, el sindicato propone que se negocien protocolos de retorno al puesto de trabajo entre la empresa y con la representación de las personas trabajadoras, con medidas para flexibilizar el proceso de la reincorporación evitando que sea traumático. AMPLIAR EL LISTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES Para el sindicato es un hecho que muchas de las actuales enfermedades relacionadas con el trabajo tienen un origen multicausal y no exclusivo del trabajo, como es el caso de los cánceres y las enfermedades cardiovasculares. Debido a esto, muchas enfermedades que tienen un origen laboral no son consideradas como tales. Por lo tanto, UGT propone que se cambie el concepto legal de enfermedad profesional. Es necesario modificar el concepto de enfermedad profesional para abrirlo y que una enfermedad se considere como profesional cuando la causa prevalente de la misma sea el trabajo, no siendo necesario que el trabajo sea la causa exclusiva como es actualmente, manifiesta UGT. Además, el sindicato reclama una actualización del Listado de Enfermedades Profesionales Español y una mejora en el sistema de notificación y registro que permitan hacer aflorar todas las enfermedades profesionales ocultas.