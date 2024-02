Trump revela que Israel estaba incluido en el plan para matar a Soleimani, pero se echó atrás

El expresidente estadounidense Donald Trump ha revelado este domingo que Israel estaba integrado en el plan de Estados Unidos para matar al jefe de las operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria iraní, Qassem Soleimani, pero que finalmente se echó atrás. "Cuando nos encargamos de Soleimani Israel tenía que haberlo hecho con nosotros. Dos días antes de que nos encargáramos de él dijeron 'no podemos hacerlo. No podemos hacerlo'. Les dije '¿Qué?'. 'No podemos hacerlo'", ha afirmado Trump en una entrevista con Fox News. "Entonces le dije a un general, un gran general. 'Así, que, general, ¿lo hacemos solos?'. Respondió 'Podemos, señor. Depende de usted'. Dije 'Vamos a hacerlo'", ha relatado. "Pero Israel participaba. Bibi (Benjamin Netanyahu) tenía un papel importante y lo teníamos todo planeado, todo. Porque lo que hizo (Soleimani) era terrible. Lo que nos hizo era terrible. Mató a tantos de nuestros soldados. Mató a tanta gente", ha argumentado. Trump ha insistido en que el reciente ataque en Jordania en el que han muerto tres soldados estadounidenses "jamás habría ocurrido conmigo". "Tenía a Irán en jaque. Les habíamos golpeado muy duro por algo que habían hecho y ellos tenían que responder. Sentían que tenían que hacerlo y yo lo comprendo. Me llamaron para decirme que iban a atacar un cierto lugar, pero que no lo atacarían de verdad, sino que sería fuera del perímetro. Nos lo dijeron y lanzaron 16 misiles y sabíamos que no iban a dar en el blanco y ahora lo digo. Apuntaban sus misiles y decían 'Por favor no nos ataquéis. No os van a dar'. Eso era respeto. Nos respetaban", ha explicado. Soleimani era jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán en el momento del bombardeo contra el Aeropuerto de Bagdad de enero de 2020, en el que también pereció Abú Mahdi al Muhandis, entonces 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Irán.