Sábado, 3 de febrero de 2024 (04:00 GMT)

CHILE INCENDIOS

Chile enfrenta su mayor emergencia desde 2010 y se prepara para otra noche bajo las llamas

Santiago de Chile (EFE).- Con 51 muertos confirmados hasta el momento y el temor de que la cifra se dispare en las próximas horas, Chile lucha contra la ola de incendios más mortífera de su historia reciente y su mayor emergencia desde el terremoto de 2010 y se prepara para una noche difícil en la región central de Valparaíso, donde las llamas avanzan sin tregua. "Después del terremoto del 2010 (que dejó 525 muertos y miles de heridos), los incendios forestales en Valparaíso serán la situación de emergencia que más víctimas ha generado en Chile en el último tiempo", dijo en una rueda de prensa la ministra del Interior, Carolina Tohá.

CHILE INCENDIOS

El fuego llega al corazón industrial de Viña del Mar y se ordenan evacuaciones masivas

Santiago de Chile (EFE).- El devastador incendio originado el viernes en los cerros densamente poblados que rodean la ciudad de Viña del Mar, a 120 kilómetros de Santiago de Chile, avanza sin tregua y ya ha alcanzado sectores industriales, donde se han registrado distintas explosiones en almacenes químicos, fábricas de pinturas y otras bodegas. Las autoridades ordenaron evacuaciones masivas en los sectores villamarinos de El Salto, Limonares, Chorrillos y Canal Chacao, y el humo se extendió hasta la playa de la llamada "ciudad jardín", una de las más turísticas de Chile, que cada verano atrae a miles de veraneantes.

EEUU ELECCIONES

Biden gana Carolina del Sur en una cita clave para medir el apoyo de la comunidad negra

Columbia (EE.UU.) (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arrasó en las primarias demócratas de Carolina del Sur, en una cita que marca el inicio de la contienda del partido para las elecciones de noviembre y que es particularmente importante para evaluar el nivel de entusiasmo de la comunidad afroamericana. Con la mitad de las papeletas escrutadas, Biden se hizo con la victoria en Carolina del Sur, obteniendo un 96,4 % del voto y dejando muy por debajo a sus dos principales rivales: la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson (2 %) y el congresista de Minesota Dean Phillips (1,6 %). Al poco de conocerse los resultados, Biden afirmó en un comunicado que Carolina del Sur lo ha vuelto a situar "en el camino" para ganar la Presidencia y hacer que el exmandatario Donald Trump (2017-2021) sea de nuevo un "perdedor".

HUTÍES ATAQUES

Estados Unidos confirma nueva ola de ataques militares conjuntos con Reino Unido en Yemen

Nueva York (EFE).- Estados Unidos y Reino Unido lanzaron una nueva ola de ataques contra los hutíes en 13 lugares de Yemen por los ataques a buques en el Mar Rojo, confirmó el Pentágono. "Estos ataques tienen como objetivo perturbar y degradar aún más las capacidades de los hutíes respaldados por Irán para llevar a cabo sus ataques imprudentes y desestabilizadores contra buques estadounidenses e internacionales que transitan legalmente por el Mar Rojo", indicó el Pentágono en un comunicado. El Pentágono, además, señaló que contó con el "apoyo" de Australia, Bahrein, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Nueva Zelanda en esta acción militar.

HUTÍES ATAQUES

Hutíes dicen que ataques en Siria, Irak y Yemen confirman que EE.UU. es una amenaza a la paz

Saná (EFE).- los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, advirtieron que los recientes bombardeos de represalia contra Siria e Irak, además de la campaña de ataques contra sus posiciones en el Yemen, confirman que "Estados Unidos es la verdadera amenaza a la paz". El Ministerio de Exteriores controlado por los hutíes manifestó en un comunicado su condena a "la agresión estadounidense" contra posiciones de milicias proiraníes en Siria e Irak, en represalia al ataque lanzado por esos grupos que el domingo mató a tres soldados norteamericanos en Jordania.

EEUU ATAQUES

Misión de ONU en Irak advierte de que escalada puede tener "consecuencias devastadoras"

Bagdad (EFE).- La misión de Naciones Unidas en Irak (UNAMI) advirtió que la escalada en territorio iraquí entre EE.UU. y milicias proiraníes puede tener "consecuencias devastadoras", después de que Washington iniciara sus bombardeos de represalia por la muerte de tres de sus soldados en Jordania. "La UNAMI lamenta las pérdidas de vidas y los heridos provocados por los ataques de los últimos días. La continuación de tales ataques podría tener consecuencias devastadoras. La misión pide nuevamente a todas las partes la máxima moderación", dijo la representación de la ONU en su cuenta de X.

EEUU JORDANIA

EE.UU. insiste en que avisó a Irak antes de los bombardeos, aprobados por Biden el domingo

Washington (EFE).- Estados Unidos insistió en que había advertido a Irak antes de los bombardeos contra posiciones de milicias proiraníes en este país y en Siria, en represalia por la muerte de tres de sus soldados en Jordania, unos ataques que fueron autorizados por el presidente Joe Biden el pasado domingo. En declaraciones a NBC News, un alto funcionario de la administración Biden dijo que "no fue un gran aviso" por la relación de Irak con las milicias respaldadas por Irán en el país, pero que "no es exacto decir que no fueron informados".

ISRAEL PALESTINA

Israel sale a la calle contra Netanyahu mientras Hamás reitera un "cese total" a la guerra

Jerusalén (EFE).- Miles de israelíes se congregaron en todo el país la noche del sábado en protesta contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu, a quien le exigen el retorno de los 136 rehenes, algo que el liderazgo del grupo Hamás solo parece dispuesto a acatar a cambio de un "cese total" a la guerra en Gaza. "Nuestra prioridad hoy es aliviar el sufrimiento de nuestro firme pueblo en la Franja de Gaza, alcanzando un cese total y prolongado de la agresión", reiteró Hamás en un comunicado vía Telegram, tras una conferencia de prensa encabezada por el líder del grupo islamista en el Líbano, Osama Hamdan.

ISRAEL PALESTINA EEUU

Los republicanos presentarán en la Cámara de EE.UU. una ley independiente de ayuda a Israel

Washington (EFE).- El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Mike Johnson, anunció que la próxima semana su partido presentará un proyecto de ley independiente de ayuda a Israel, que no contendrá ningún recorte ni petición compensatoria. En una carta a los congresistas, Johnson anunció que su partido buscará que se apruebe este proyecto de ley de 17.600 millones de dólares sin compensaciones, una situación que hace aumentar la presión sobre los demócratas para que lo apoyen.

ISRAEL PALESTINA

Borrell invita al jefe de la UNRWA a una reunión en Bruselas el 12 de febrero

Bruselas (EFE).- El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, invitará al comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, a la reunión que mantendrán en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión Europea el próximo 12 de febrero. Así lo anunció este sábado en una rueda de prensa, al término del encuentro informal que mantuvieron en Bruselas los ministros de Exteriores de la UE, en la que, entre otros asuntos, discutieron la polémica en la que se ha visto envuelta la UNRWA por las acusaciones de que algunos de sus trabajadores participaron en el ataque que el grupo palestino Hamás lanzó contra Israel el 7 de octubre.

EEUU TORMENTA

California se prepara para recibir la tormenta "más grande" del invierno el fin de semana

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- California se prepara para recibir este fin de semana una tormenta, considerada la "más grande" hasta ahora, que amenaza con causar inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas que aún lidian con la acumulación de lluvias que cayeron en la semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Las autoridades han hecho un llamado a los habitantes a estar preparados. El NWS en Los Ángeles dijo que la cantidad de lluvia proyectada es “muy elevada” y es posible que se produzcan inundaciones que “pongan en peligro la vida” de los residentes.

PANAMÁ MARTINELLI

Expresidente de Panamá Ricardo Martinelli insiste en su inocencia tras confirmarse su condena por blanqueo

Ciudad de Panamá (EFE).- El expresidente de Panamá (2009-2014) y aspirante a la reelección Ricardo Martinelli insistió en su inocencia, un día después de la ratificación de su condena a más de 10 años de prisión y el pago de una multa de más de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales, la primera de su tipo en la historia democrática del país centroamericano. "Soy inocente, mi único pecado fue hacer un Gobierno que le sirvió al pueblo, demostrando así que en nuestro querido Panamá los Gobiernos que me antecedieron y siguieron siempre tuvieron plata para mejorar tu vida, lo que ellos nunca tuvieron fue la voluntad de ayudarte", publicó el político en su cuenta de X. EFE

int/cpy/jrh