Residentes y médicos denuncian una matanza de más de 50 civiles perpetrada por el Ejército etíope en Merawi

Residentes y médicos de la ciudad etíope de Merawi han denunciado este fin de semana que militares del Ejército etíope perpetraron a finales del mes pasado un matanza de al menos medio centenar de civiles en la localidad, si bien algunas fuentes elevan el número total de víctimas mortales a 115. La masacre habría tenido lugar el pasado 20 de enero, según estas fuentes al servicio en amárico de la cadena británica BBC, después de un violento enfrentamiento entre el Ejército y las milicias Fano, que atacaron la comandancia militar en la localidad, a 35 kilómetros de la capital de la región de Amhara, Bahir Dar. Tras el ataque, estas fuentes indican que el Ejército procedió a desquitarse con la población de la ciudad, iniciando una ola de registros casa por casa durante la cual comenzaron a abrir fuego indiscriminado contra la población. Las ejecuciones tuvieron lugar exactamente en los barrios del estadio local y el de Tena Tabia, aprovechando el estado de excepción declarado por los militares tras el ataque de las Fano. Un médico local, bajo condición de anonimato, confirmó a la BBC que había visto 13 cadáveres tirados en la calle y estima que el número de muertos llegó en realidad a los 85. Otros testigos elevan la cifra a 115, entre ellos niños y una mujer embarazada de seis meses. Se desconoce el número de víctimas mortales durante el ataque de las Fano a la comandancia militar de Merawi y el servicio de la cadena británica no ha tenido respuesta de las autoridades. El incidente está siendo investigado, no obstante, por la sección en Bahir Dar de la Comisión Etíope para los Derechos Humanos, que ha confirmado que ha recibido información "por múltiples fuentes" de un "ataque contra la población inocente de la ciudad. No obstante, cabe recordar que la Comisión ha condenado la ampliación de cuatro meses aprobada el viernes por el Parlamento etíope sobre el actual estado de emergencia en Amhara debido a los enormes niveles de violencia que registra. El comisionado jefe, Daniel Bekele, expresó su grave preocupación debido a las implicaciones "para los derechos humanos, incluidas las víctimas de conflicto, la crisis humanitaria y las detenciones prolongadas" así como otros posibles abusos.