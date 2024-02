Pablo Rivero nos habla de sus próximos proyectos

No fue hasta septiembre de 2020 cuando Pablo Rivero compartió por primera vez son sus seguidores de Instagram una fotografía en la que presentaba a su hijo y a su pareja: "En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado". Hace unos días pudimos hablar con él y nos confesaba que ahora está viviendo un momento muy feliz porque "ya está en imprenta mi nueva novela que se llama La Matriarca que sale el 14 de marzo, con lo que con lleva de Feria del Libro", algo que compagina con los "ensayos de una obra que hice el año pasado, una versión de La importancia de llamarse Ernesto, funcionó muy bien y vamos a hacer una pequeña gira, hago mes y medio en el teatro Pavón". Agradecido por el trabajo que tiene, Pablo nos comentaba que por el momento no le es difícil compaginar su vida profesional con la personal: "Realmente está todo muy medido, los ensayos son cuatro días entre semana, voy y vengo, son dos semanas. Luego las funciones son fines de semana y no son todos los fines de semana... como puedo". En cuanto a la paternidad, el actor reflexionaba ante las cámaras y nos aseguraba que le hizo 'aislarse' del mundo: "Me voy abriendo, a mí me ha condicionado mucho, lo reconozco, me ha condicionado muchísimo. Los primeros años... tarde tres años en sacar la segunda novela porque quería estar en casa, me suponía mucho esfuerzo y no me quería perder nada, dejé de ir al gimnasio". Cuando se convirtió en padre "cambié de prioridades, yo respeto muchísimo. Ahora empiezo un poco... mi hijo es más mayor y empiezo un poco a ver la luz en ese sentido" aunque ahora reconoce que "lo mejor es no crear niños muy dependientes, a veces somos los padres que queremos que dependan de nosotros".