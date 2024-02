Pablo Barrios: "Es un orgullo ser uno de los canteranos con más minutos del Atlético"

El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios ha asegurado que es "un orgullo ser uno de los canteranos con más minutos" en el equipo de Diego Pablo Simeone y que le gustaría estar "muchos años" en el club rojiblanco, y ha recalcado que están en una "muy buena racha" y que esperan mantenerla este domingo en el partido frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (21.00 horas). "Es un orgullo y me siento afortunado por poder ser uno de los canteranos con más minutos. Solo queda seguir trabajando para continuar teniéndolos", señaló en la entrevista del espacio 'La Pregunta Mahou', previa al derbi madrileño. "Me gustaría ganar varios títulos y ojalá estar aquí muchos años", añadió. Precisamente, el joven centrocampista de 20 años destacó el carácter especial que tienen los partidos contra el conjunto blanco. "Sabemos lo especial que es este encuentro, venimos de una muy buena racha y esperamos que continúe así", deseó. Por último, Barrios reveló qué jugador del Atlético de Madrid le ha dado más consejos durante su carrera. "Tuve a Fernando Torres en la etapa del juvenil, él me ayudó mucho para pasar de esa época de cantera a dar el salto al fútbol profesional. Una vez en el primer equipo, muchos compañeros me han dado consejos", finalizó.