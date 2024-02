Los primeros no marcan, Mayoral, Dovbyk y Bellingham siguen en cabeza

Madrid, 4 feb (EFE).- La vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports no ha ofrecido variación significativa en la clasificación de artilleros, ya que ninguno de los primeros clasificados anotaron, por lo que Borja Mayoral (Getafe), el ucraniano Artem Dovbyk (Girona) y el inglés Jude Bellingham (Real Madrid) se mantienen en cabeza.

Bellingham no anotó en el derbi ante el Atlético, Mayoral no fue titular en Sevilla ante el Betis y no pudo marcar cuando salió y Dovbyk ni siquiera llegó a jugar ante la Real Sociedad.

El trío de líderes aventaja en uno y dos tantos a Álvaro Morata y Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, que no marcaron en el Santiago Bernabéu, mientras que el valencianista Hugo Duro logró su décima diana e igualó con el croata Ante Budimir (Osasuna) y Gerard Moreno (Villarreal).

Por su parte, Gorka Guruzeta (Athletic) y el polaco Robert Lewandowski (Barcelona), máximo artillero la pasada campaña, sumaron su noveno gol.

Clasificación de goleadores tras la disputa de la 23ª jornada:

- Con 14 goles: Borja Mayoral (4p) (Getafe), Dovbyk (UKR) (3p) (Girona) y Bellingham (ING) (1p) (Real Madrid).

- Con 13 goles: Álvaro Morata (Atlético de Madrid).

- Con 11 goles: Griezmann (FRA) (3p) (Atlético de Madrid).

- Con 10 goles: Budimir (CRO) (3p) (Osasuna); Hugo Duro (Valencia); Gerard Moreno (2p) (Villarreal).

- Con 9 goles: Guruzeta (Athletic); Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona).

- Con 8 goles: Samu Omorodion (1 con el Granada) (Alavés); Iñaki Williams (Athletic); Jorgen Strand Larsen (NOR) (Celta); Oyarzabal (2p) (Real Sociedad); Sorloth (NOR) (Villarreal).

- Con 7 goles: Ferran Torres (Barcelona); Stuani (URU) (Girona); Rodrygo (BRA) y Joselu (Real Madrid).

- Con 6 goles: Arribas (Almería); Willian Jose (BRA) e Isco (1p) (Betis); Bryan Zaragoza (1p) y Uzuni (ALB) (2p) (Granada); Vinícius (BRA) (Real Madrid); Kubo (JPN) (Real Sociedad); Morales (Villarreal).

- Con 5 goles: Gundogan (GER) (1p) (Barcelona); Chris Ramos (Cádiz); Greenwood (ING) (1p) (Getafe); Savio (BRA) (Girona); Kirian (Las Palmas); Abdon Prats (Mallorca); Álvaro García (Rayo Vallecano).

- Con 4 goles: Luis Rioja (3p) (Alavés); Luis Suárez (COL) (1p) y Leo Baptistao (BRA) (Almería); Berenguer (1p) (Athletic); Correa (ARG), Memphis Depay (NED) y Marcos Llorente (Atlético de Madrid); Joao Felix (POR) (Barcelona); Ayoze (Betis); Douvikas (GRE) (Celta); Yangel Herrera (VEN), Iván Martín y Tsygankov (UKR) (Girona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca); Brahim Díaz (Real Madrid); Zubimendi (Real Sociedad); En-Nesyri (MAR) (Sevilla); Pepelu (3p) y Javi Guerra (Valencia)

- Con 3 goles: Kike García (Alavés); Ramazani (BEL) (Almería); Sancet, Nico Williams, Vesga (2p) y Yuri (Athletic); Lino (BRA) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) y Sergi Roberto (Barcelona); Machís (VEN) (1p) (Cádiz); Iago Aspas (1p) (Celta); Aleix García y Portu (Girona); Raúl García (Osasuna); Carvajal (Real Madrid); Barrenetxea y Brais Méndez (Real Sociedad); Ocampos (ARG) (1p) (Sevilla); Diego López (Valencia).

- Con 2 goles: Rubén Duarte (Alavés); Akieme y Edgar (Almería); Unai Gómez (Athletic); Nahuel Molina (ARG) y Riquelme (Atlético de Madrid); Joao Cancelo (POR), Pedri y Vitor Roque (BRA) (Barcelona); Assane Diao, Marc Roca y Ruibal (Betis); Roger Martí y Rubén Alcaraz (1p) (Cádiz); Bamba (CIV) y Swedberg (SWE) (Celta); Latasa y Maksimovic (SRB) (Getafe); David López y Valery (Girona); Ricard Sánchez (Granada); Jonathan Viera (2p), Marc Cardona (1p), Munir (MAR), Moleiro, Javi Muñoz y Pejiño (Las Palmas); Dani Rodríguez, Raíllo y Larin (CAN) (Mallorca); Rubén García y Moi Gómez (Osasuna); Isi Palazón (2p), Bebe (CPV) y Camello (Rayo Vallecano); Tchouameni (FRA) (Real Madrid); Carlos Fernández (1p) y Sadiq (NGR) (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Erik Lamela (ARG), Rakitic (CRO), Kike Salas, Rafa Mir e Isaac Romero (Sevilla); Yaremchuk (UKR) (Valencia).

- Con 1 gol: Guevara, Sedlar (SRB), Abde Rebbach (ALG) y Tenaglia (ARG) (Alavés); Kaiky (BRA) (Almería); Villalibre, Dani García, De Marcos, Ruiz de Galarreta y Muniain (Athletic); Witsel (BEL) (Atlético de Madrid); De Jong (NED), Kounde (FRA), Fermín, Lamine Yamal, Marc Guiu y Araújo (URU) (Barcelona); Guido Rodríguez (ARG), Abde (MAR), Pezzella (ARG) y Altimira (Betis); San Emeterio, Luis Hernández y Lucas Pires (BRA) (Cádiz); Mingueza, Unai Núñez, Starfelt (SWE) y De la Torre (USA) (Celta); Mitrovic (SRB), Carmona, Aleñá, Gastón (URU), Mata y Óscar Rodríguez (Getafe); Miguel Gutiérrez y Blind (NED) (Girona); Miguel Rubio, Boyé (ARG), Gonzalo Villar y Bruno Méndez (URU) (Granada); Coco, Sory Kaba (GUI), Benito Ramírez, Julián Araújo (MEX), Cristian Herrera y Juanma Herzog (Las Palmas); Antonio Sánchez, Samu Costa (POR), Nastasic (SRB) y Javi Llabrés (Mallorca); Aimar Oroz (1p), Nacho Vidal, Chimy Ávila (ARG), José Arnáiz, Catena, Pablo Ibáñez y Areso (Osasuna); Pathe Ciss (SEN), Nteka (FRA) (1p), De Frutos, Kike Pérez, Falcao (COL) (1p), Óscar Valentín, Mumin (GHA) y Unai López (Rayo Vallecano); Valverde (URU), Kroos (GER), Modric (CRO), Lucas Vázquez y Rüdiger (GER) (Real Madrid); Le Normand y Mikel Merino (Real Sociedad); Gudelj (SRB), Suso, Sow (SUI), Pedrosa y Sergio Ramos (Sevilla); Diakhaby (FRA), Gayà, Fran Pérez, Hugo Guillamón, Canós y Jesús Vázquez (Valencia); Cuenca, Foyth (ARG), Álex Baena, Pedraza, Mandi (ALG), Parejo (1p), Ilias Akhomach (MAR) y Guedes (POR) (Villarreal).

- En propia puerta: Abqar (Alavés contra Sevilla), Miki Bosch (Granada, contra Real Sociedad), Le Normand (Real Sociedad, contra Granada), Cenk (Valencia, contra Alavés), Rafa Marín (Alavés, contra Celta); Sergio Ramos (Sevilla, contra Barcelona); Bellerín (Betis, contra Alavés), Alaba (Real Madrid, contra Sevilla); Coco (Las Palmas, contra Osasuna); Torrente (Granada, contra Alavés); Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Dmitrovic (Sevilla, contra Real Sociedad); Espino (Rayo, contra Athletic); Ruiz de Galarreta (Athletic, contra Granada); Bailly (Villarreal, contra Barcelona). EFE

jap/arh