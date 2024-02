Las imágenes de la jornada

Madrid, 4 feb (EFE).- La vigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports resumida en las imágenes más destacadas:

- La pierna de Rafa Marín

La expulsión de Vitor Roque ante el Alavés fue una de las jugadas polémicas de la jornada. El jugador brasileño del Barcelona saltó al terreno de juego para sustituir a Gündogan en el minuto 59 y en apenas trece minutos vio dos tarjetas amarillas.

Fue expulsado en el 72 por una entrada sobre Rafa Marín que provocó las quejas de Xavi Hernández que llegó a decir que su equipo estaba pagando "lo del caso Negreira". Después del choque, Rafa Marín publicó una fotografía del estado en el que quedo su pierna tras la entrada de Vitor Roque con un mensaje: "imágenes que hablan por sí solas".

- Los golazos de Yuri

Yuri Berchiche vivió una jornada inolvidable en San Mamés. El lateral del Athletic, antes de enfrentarse al Mallorca, había celebrado un total de once goles en sus anteriores cinco temporadas. Sin embargo, ante el Mallorca firmó un doblete de calidad.

Primero, a los tres minutos, abrió el marcador con un remate de espaldas y de volea a centro de Nico Williams; y, después, en el trece, marcó el 2-0 con un disparo por la escuadra tras un taconazo de Guruzeta. Sus celebraciones fueron las más intensas de la goleada rojiblanca (4-0) y tras el encuentro confesó qué le dijo el defensa rival Antonio Raíllo: "Me preguntó qué había desayunado".

- La fractura de Diego López

Diego López vivió una de esas jornadas que nunca quiere tener un futbolista. El jugador del Valencia tuvo que ser retirado en camilla tras recibir un golpe en el rostro del jugador del Almería Alex Centellas a falta de media hora para el final.

El jugador del conjunto 'ché' acabó en el hospital con una fractura del hueso cigomático izquierdo como consecuencia de un traumatismo facial. Tendrá que pasar por quirófano y el estado de su rostro fue la imagen más amarga de la jornada.

- La frustración de Míchel

El Girona se enfrentó a un duelo importantísimo para aguantar la pelea por el liderato al Real Madrid. Su rival, la Real Sociedad, no era un equipo cualquiera y Montilivi se preparó para un duelo de primer nivel para pelear por la Liga. Sin embargo, una de las decisiones arbitrales clave se decantó del lado de la Real Sociedad: el VAR anuló un gol a Yangel Herrera por un fuera de juego previo unos treinta segundos antes en otra jugada anterior.

Después, el mismo Yangel Herrera, en el minuto 88 vio su quinta cartulina amarilla que le impedirá jugar en el Bernabéu. Míchel, cansado de las decisiones arbitrales, protestó un minuto después una falta no pitada sobre Savinho. En la banda, visiblemente enfadado, agitó los brazos y se quejó con fuerza. Vio una cartulina roja y tampoco dirigirá al Real Madrid: "No me gusta que me expulsen, he protestado de una manera natural. No he faltado el respeto a nadie, me llevo una expulsión que me da mucha rabia", dijo después del partido.

- El fuera de juego de Saúl

En una jornada con varias jugadas polémicas, no faltó una en el derbi que disputaron el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Hubo una en cada área, un posible penalti no señalado por una acción de Savic sobre Bellingham y, sobre todo, un gol anulado al conjunto rojiblanco al inicio de la segunda parte y que habría sido supuesto el 1-1.

Nadie sobre el terreno de juego y seguramente entre el público vio algo punible en el tanto que marcó Savic a la salida de un córner lanzado por Griezmann. Sin embargo, el linier apreció que Saúl, en fuera de juego con influencia tras el remate del central del Atlético, pudo obstacular la visión o una posible salida de Lunin. La imagen, sin duda, generará debate. EFE

jjl/jl