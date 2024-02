Las facciones del gobernante PLD de Japón en problemas financieros sin las donaciones del partido

Las facciones dentro del Partido Liberal Democrático de Japón, encabezado por el primer ministro nipón, Fumio Kishida, están en dificultades financieras desde que el PLD ha dejó de ofrecerles donaciones en 2010, según han mostrado sus informes de balance, aparentemente impulsándolos a depender de eventos de recaudación de fondos para conseguir dinero. Como el PLD ha decidido prohibir a sus grupos internos celebrar fiestas para recaudar fondos como parte de los esfuerzos por reformar su política orientada a las facciones, su situación financiera se deteriorará aún más, ha informado la agencia Kiodo. El partido gobernante ha sido objeto de un intenso escrutinio en medio de acusaciones de que algunas de sus facciones no informaron parte de los ingresos de los partidos de recaudación de fondos y acumularon cientos de millones de yenes en fondos para sobornos para reembolsar a sus miembros. Con las crecientes críticas al PLD, el partido ha prometido alejarse de las facciones como vehículos para obtener fondos y asignar puestos clave en el gobierno y el partido a los legisladores, pero les ha permitido continuar como "grupos políticos". Kishida ha decidido disolver la cuarta facción más grande que dirigió hasta diciembre y algunos otros grupos han seguido su ejemplo. Por otra parte, el ex primer ministro Taro Aso y el secretario general Toshimitsu Motegi han expresado su voluntad de mantener sus grupos. Los ingresos de las facciones dentro del PLD se han mantenido bajos después de que el partido, que ha estado en el poder durante la mayor parte del período desde 1955, se abstuviera de proporcionarles donaciones. La dirección del PLD ha sido cautelosa a la hora de reanudar las donaciones a sus facciones, ya que los partidos políticos, excepto el Partido Comunista Japonés, han recibido subsidios de las arcas nacionales. El PLD obtuvo alrededor de 16 mil millones de yenes sólo en 2023. Los miembros de base de las facciones del PLD se han sentido frustrados durante mucho tiempo por el insuficiente apoyo financiero de sus grupos. Un legislador de la facción de Abe ha dicho que sus miembros tenían cuotas de venta de entradas para el partido de la facción y estaban obligados a hacer donaciones al grupo, afirmando que "apenas hay ningún beneficio financiero" por ser parte de él. El PLD ha instado a las facciones a abolir su tradición de proporcionar contribuciones a sus miembros. Otro legislador que pertenece al grupo liderado por el ex secretario general Toshihiro Nikai ha asegurado que la nueva regla parece conveniente para las facciones con problemas de dinero.