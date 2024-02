La Comisión Electoral de Pakistán inhabilita durante cinco años al vicepresidente del PTI

La Comisión Electoral de Pakistán ha anunciado este domingo que Shah Mehmud Qureshi, el vicepresidente del principal partido de oposición del país, no podrá presentarse a ninguna elección en los próximos cinco años, comenzando por las generales del próximo día 8, tras su condena de esta semana en relación a un caso de documentos clasificados. Qureshi y el líder de su partido Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), la gran figura opositora y ex primer ministro Imran Jan, fueron condenados a diez años de cárcel por la presunta apropiación de un cable diplomático estadounidense que el entonces mandatario usó como prueba para denunciar una conspiración en su contra, según el dictamen recogido por el diario paquistaní 'The News'. Dada la condena contra Qureshi, considerado cómplice de Jan, la Comisión Electoral ha acabado inhabilitándole como candidato a unos comicios precedidos de lo que el PTI denuncia como una campaña de persecución política contra todos sus candidatos, que ahora tienen que presentarse como independientes después de que el Constitucional anulara su proceso de selección de primarias. El llamado caso del cifrado involucra un presunto cable estadounidense que, según el ex primer ministro, era prueba de una conspiración orquestada entre Washington y el Ejército del país para sacarle del poder, algo que finalmente ocurrió en una moción de censura en abril de 2022. El ex primer ministro insistió en su teoría de la conspiración durante una larga respuesta publicada el viernes en sus redes sociales a las condenas de las que fue objeto esta semana: diez años por el cifrado más otros 14 años por venta ilegal de regalos y siete más por violar la ley matrimonial junto a su mujer, Bushra Bibi. "Cuando apareció este caso ya advertí yo que o lo abordábamos con decisión o no habría primer ministro en el futuro que pudiera defenderse de semejante injerencia", lamentó. "Para apaciguar a los amos que orquestaron esta operación de cambio de régimen", denuncia Jan en su mensaje, en velada referencia a Estados Unidos, que niega cualquier implicación en este asunto, "fui privado de mi derecho legal a entrevistar a los testigos en mi contra o a presentar a los míos propios, porque sabían que podría haber desenmascarado otra gran traición a nuestra historia política".