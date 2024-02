Krivói Rog recupera la electricidad tras uno de los peores ataques del año contra la infraestructura ucraniana

La ciudad ucraniana de Krivói Rog ha recuperado este domingo el suministro eléctrico después del ataque ruso que dejó el pasado sábado a más de 15.000 residentes sin luz en uno de los peores asaltos en meses contra la infraestructura del país, según ha denunciado el Gobierno ucraniano. "Los trabajos de reparación no han sido nada fáciles. Hemos tenido que restablecer el suministro dos veces y ahora mismo seguimos de obras tanto en la red troncal como en la de distribución, pero el suministro en sí ha quedado restablecido", según ha hecho saber el Ministerio de Energía ucraniano en su valoración de este domingo, recogido por Ukrinform. De hecho, uno de los mayores productores de acero de Ucrania, Arcelormittal de Krivói Rog, se vio obligado a tomar "medidas de crisis" en la planta de la ciudad debido a la situación en la zona, según ha explicado el portavoz de la empresa, Vladimir Gaidash. Los cortes en la ciudad, en la región de Dnipropetrovsk, en el sureste del país, fueron consecuencia de un ataque con aviones no tripulados que fueron derribados por la defensa aérea de la ciudad, pero los restos de los aparatos acabaron provocando "daños en una subestación y dos líneas de alto voltaje", según informó el sábado la operadora. El responsable de la administración ucraniana de Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, estimó que el ataque involucró al menos a cinco aviones no tripulados modelo Shahed, de fabricación iraní. RUSIA DERRIBA CASI UN CENTENAR DE AVIONES NO TRIPULADOS Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este domingo de que sus fuerzas han derribado en las últimas horas casi un centenar de aviones no tripulados de Ucrania en varias zonas de combate del país. "Los sistemas de defensa aérea derribaron 97 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en las zonas de las localidades de Velikiy y Vyselok, en la región de Járkov; Golikovo t Belogorivka en Lugansk; y Tokmak, Novoe, Ocheretovatoye y Chistopolye en la región de Zaporiyia, según el comunicado recogido por la agencia rusa TASS.