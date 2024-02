Junko evita hacer declaraciones sobre la demanda de 'Pinocho' contra Anabel Pantoja

Anabel Pantoja se enteraba este miércoles 31 de enero, por la revista Semana, que Luis Vicente Rico, más conocido popularmente como 'Pinocho', le ha demandado para reclamar por la vía legal ser reconocido como hijo de Bernardo Pantoja. Un duro golpe que vuelve a situar a la influencer en primera fila y del que todavía no ha hecho ninguna declaración. El susodicho tiene la certeza de que es el hijo de Bernardo porque era un secreto a voces en el barrio y porque el padre de Anabel se lo llegó a reconocer en vida, sin embargo, quiera saber la verdad de una vez por todas y estaría dispuesto a llegar hasta el final. Para ello tiene que interponer una demanda para que un juez obligue a la influencer a hacerse unas pruebas de ADN para determinar si son hermanos o no... pero por lo poco que habló Anabel en su día de esta polémica, parece que no estaría por la labor. Europa Press ha podido hablar con Junko este sábado y lo cierto es que nos ha llamado especialmente la atención que ha tenido ante las cámaras porque se ha alarmado al escuchar las preguntas sobre 'Pinocho' y, por consiguiente, ha guardado silencio sobre ello. Sin querer saber nada y sin responder si llegó a hablar con Bernardo de 'Pinocho', Junko llegaba al domicilio donde vivía con su difunto marido, que pertenece a Isabel Pantoja, y se metía corriendo en el portal para desaparecer ante las cámaras de la prensa.