Fernando Martínez de Irujo, tío orgulloso de Tana Rivera

Genoveva Casanova sigue en el ojo del huracán mediático desde que se publicaron sus imágenes con Federico de Dinamarca en Madrid el pasado noviembre. Un reportaje que ha dado la vuelta al mundo y que ha hecho que desaparezca del foco mediático tras ser señalada desde entonces. A pesar del silencio sepulcral de la mexicana con todo lo que se ha dicho en la últimas semanas -por ejemplo, que su relación con el ahora Rey danés comenzó en 2021, o que se habrían citado en un lugar secreto el mes que viene para determinar en qué punto está su amistad- su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo revelaba hace unos días las acciones legales que esta tomará para defender su honor y su intimidad. Si hay algo que ha llamado especialmente la atención durante estos meses es que las amistades más íntimas de Genoveva han guardado silencio al ser preguntadas por ella. Ninguna ha querido desvelar cómo lo está pasando, aunque sabemos por Cayetano que está siendo un momento complicado. Europa Press ha podido preguntarle a Fernando Martínez de Irujo sobre la situación de la que fuera su cuñada y, tajante, ha defendido a capa y espada que no tiene ninguna información de ella: "No sé, no estoy informado". Sin embargo, el hermano de Eugenia Martínez de Irujo sí que se mostraba orgulloso de su sobrina Cayetana Rivera tras la presentación del cartel de la feria de San Isidro del que es imagen: "Yo apoyo esto, que recoja el premio y todo" y, además, confirmaba que la relación entre los Rivera-Ordoñez y los Martínez de Irujo es "buena, buena".