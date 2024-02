Facebook, la plataforma que revolucionó las redes sociales, cumple 20 años con más 20M de usuarios diarios españoles

Facebook celebra su vigésimo cumpleaños este domingo manteniéndose como una de las redes sociales más utilizadas en España, con más de 20 millones de usuarios que acceden a ella diariamente, pero con algunos problemas relacionados con el uso de datos personales y la protección de los menores. La plataforma de contenido nació como un proyecto desarrollado por un grupo de estudiantes, entre ellos Mark Zukerberg, junto con Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz, en una habitación de la Universidad de Hardvard en el año 2004 y, durante sus 20 años de vida, ha revolucionado el panorama de Internet, de las redes sociales e, incluso, de nuevas tecnologías como el Metaverso. La idea inicial fue crear una página web llamada TheFacebook, desde la que los estudiantes de la universidad de Harvard pudieran abrir un perfil y conectarse con otros estudiantes. Esta página web solo permitía acceso mediante una invitación y estaba limitada al entorno universitario. Sin embargo, la idea de crear un perfil y compartir gustos y experiencias con una comunidad atraía cada vez a más personas, por lo que, en 2006 Facebook se lanzó para todos los usuarios de Internet a nivel global. UN ESPACIO DONDE DARSE A CONOCER Facebook ha conseguido ser un espacio donde los usuarios comparten sus gustos, aficiones y su día a día, además de conocer a nuevas personas y crear una comunidad. Esto es porque los usuarios pueden crear un perfil personal donde compartir información como su trabajo, estudios y aficiones, además de publicar fotos y vídeos. Todo ello, con la posibilidad de agregar a otros usuarios como amigos y, así ver el contenido que comparten en sus perfiles. De la misma forma, es un espacio donde se permite enviar mensajes privados o participar en grupos a través de la aplicación de Messenger. Y permite encontrar a gente nueva con sus recomendaciones, que también extiende a los contenidos. Facebook tiene, además, páginas y grupos donde se tratan temas concretos o intereses similares, así como información sobre determinadas marcas y empresas. Incluso, esta red social dispone de historias, con publicaciones que duran en el perfil 24 horas, y 'reels', es decir, vídeos cortos creados por los usuarios en la propia plataforma. Además de para compartir noticias y anuncios, Facebook dispone de otras opciones más curiosas como la posibilidad de jugar a videojuegos dentro de la 'app' o la aplicación para buscar parejas, Facebook Dating. También tiene una versión dedicada a los negocios, que pueden establecer su página de contacto y ofrecer sus productos a través de la red social. ESCÁNDALO CAMBRIDGE ANALYTICA Sin embargo, no todo han sido éxitos para la red social. En 2018 distintos medios estadounidenses sacaron a la luz que la empresa Cambridge Analytica obtuvo ilegalmente datos de más de 50 millones de usuarios. Estos datos fueron utilizados posteriormente en campañas políticas y publicitarias, permitiendo la personalización de anuncios. El caso fue cuestionado por diversas instituciones y organizaciones políticas como el Parlamento Europeo, que exigieron conocer el uso que hace Facebook de los datos proporcionados por los usuarios a la plataforma. Además, Facebook sufrió un desplome del valor de sus acciones en más de un 7 por ciento. Siguiendo esta línea, la multinacional estadounidense también se ha visto envuelta en otro tipo de sucesos relacionados con el uso de datos de los usuarios. Por ejemplo, fue multada con 1.200 millones de euros en mayo de 2023 por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), debido a la transferencia de datos personales de los usuarios de Facebook desde la Unión Europea a los Estados Unidos. 20 MILLONES DE USUARIOS ACTIVOS EN ESPAÑA La red social sigue siendo una de las más utilizadas hoy en día. Tal y como muestran estudios recientes, como el desarrollado por el 'think thank' Pew Research Center, Facebook es una de las redes sociales más utilizadas en países como Estados Unidos, donde el 68 por ciento de los usuarios encuestados afirma utilizarla. En España también replica este éxito. Según datos recabados por Statista, hay más de 20 millones de usuarios españoles que utilizan esta plataforma diariamente. De hecho, durante el pasado año, fue el segundo sitio de Internet más visitado diariamente en España, solo superado por YouTube. Asimismo, tal y como ha podido conocer la compañía medidora de consumo digital GfK DAM, los españoles dedican una media de 9 horas y 13 minutos al mes a esta red social. PROTECCIÓN DE MENORES EN LAS REDES SOCIALES Meta, empresa matriz de Facebook, también se enfrenta a acusaciones y demandas por no garantizar ciertas medidas de protección frente al uso de sus redes sociales por parte de usuarios menores en Facebook pero también en Instagram, tanto es así, que recientemente testificó en una audiencia ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos por la incidencia del abuso sexual infantil en sus plataformas. Igualmente, tal y como se pudo conocer en noviembre de 2023, la compañía se enfrenta a una demandada interpuesta por varios estados de Estados Unidos, en la que se señala que, desde el año 2019, la compañía ha recibido más de 1,1 millones de reportes sobre la existencia de cuentas de usuarios menores de 13 años (edad mínima de uso) en Instagram y que, en respuesta, solo ha inhabilitado una fracción de estas cuentas. Siguiendo esta línea, en el mes de octubre del pasado año, 33 estados de Estados Unidos también presentaron una demanda conjunta, en la que acusaban a la compañía de engañar a los usuarios sobre los daños que sus plataformas llegan a hacer a los menores.