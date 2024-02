España termina quinta en la final de rutina acrobática en Doha

El equipo español de natación artística ha terminado en quinta posición en la final de rutina acrobática de los Campeonatos del Mundo de natación, que se están disputando en Doha, una prueba en la que China se ha colgado la medalla de oro por delante de Ucrania y de Estados Unidos. En una competición clave en el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos, las de Mayuko Fujiki dieron el primer paso hacia París al terminar en zona olímpica, el 'Top 5', en la primera de las tres finales de equipo (acrobática, técnica y libre); los cinco primeros de las tres clasificaciones finales tendrán billete para los Juegos y arrastrarán a sus dúos. Las españolas, quintas en la preliminar, clavaron casi la puntuación (219.9367), a pesar de que Fujiki hizo cambios en las nadadoras para tratar de potenciar las acrobacias, con Sara Saldaña y Cristina Arámbula encargadas de los saltos. La tarjeta de dificultad de España fue de 22,10 y, aunque no obtuvo 'base marks', no logró una gran nota en ejecución, lo que la relegó a la quinta plaza tras su rutina con la canción de Eminem 'Lose Yourself'. Por su parte, China, con la española Ana Tarrés en su staff técnico, revalidó su oro en el ejercicio acrobático (244.1767 puntos) tras imponerse de manera ajustada a Ucrania (243.3167) y a la Estados Unidos de Andrea Fuentes (242.2300). Tras la prueba, Sara Saldaña reconoció que en la rutina acrobática "se sufre mucho". "Hacemos muchos elementos de riesgo con las acrobacias, pero a la vez es una rutina que no cansa tanto como otras y la puedes llegar a disfrutar más al darle más energía y más potencia. Ahora nos faltan el técnico y en el libre, donde vamos a demostrar lo que hemos mejorado. Se sufre, pero cuando sale, que es la mayoría de veces, se disfruta más", declaró.