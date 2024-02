Elena Furiase visibiliza que los actores viven momentos de parón profesional

"Un alto al fuego sobre todo que haya más paz, obviamente, salud para mi familia y trabajo; pero en general, empatía para el mundo que si sigue habiendo guerras diplomáticas que los ciudadanos no tengan que pagarlo y un alto al fuego determinante y urgente" nos confesaba Elena Furiase hace unos meses cuando le preguntábamos por sus deseos en los Premios Forqué. Este sábado pudimos hablar con ella en Huelva en la Gala de los Premios Carmen del Cine Andaluz y hablábamos con ella sobre el momento que vive y lo cierto es que, a pesar de no perder la ilusión, nos explicaba que no tiene trabajo. La hija de Lolita Flores nos confesaba que actualmente está viviendo un momento de "standby" y "de esperar" porque no tiene ningún proyecto encima de la mesa. Una situación que vive "no por ser mamá sino porque en esta profesión esto pasa, estoy aprovechando para escribir mi segunda novela y con muchas ganas que llegue un proyecto". Sin embargo, la joven nos explicaba que está ilusionada y centrada escribiendo su segunda novela, pero no quería dejar pasar la ocasión para "visibilizar que los actores tenemos momentos de parón y de búsqueda". Eso sí, a pesar de este momento, Elena sacaba su lado positivo y nos aseguraba que "yo estoy feliz, con muchas ganas y aquí estoy" esperando a que venga algo que le haga vibrar y dar lo mejor de sí, como tantas otras veces ha demostrado.