El ministro extremista israelí Itamar Ben Gvir propone una "migración voluntaria" de la población palestina

El ministro de Seguridad de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, ha desatado este domingo la condena unánime de destacados representantes del gabinete de guerra israelí así como de la Autoridad Palestina al proponer la "migración voluntaria" de Gaza y al declarar su afinidad con el expresidente y candidato presidencial estadounidense Donald Trump por delante del actual mandatario, Joe Biden, de quien señaló que sus esfuerzos para la llegada de ayuda humanitaria al enclave solo benefician a Hamás. "En lugar de concedernos su pleno respaldo, Biden está ocupado con entregar ayuda humanitaria y combustible a Gaza, algo que solo beneficia a Hamás", ha declarado el ministro al 'Wall Street Journal' en una entrevista publicada este domingo. "Si Trump estuviera en el poder, la conducta de Estados Unidos sería completamente diferente", ha añadido. El ministro ha insistido en su defensa de lo que llama la "migración voluntaria" de la población de Gaza "a otras partes del mundo" a cambio de incentivos en efectivo porque sería "la verdadera medida humanitaria que hay que tomar". Ben Gvir ya había hablado antes de este plan que la Autoridad Palestina ha descrito directamente como una expulsión forzada a gran escala, contraria al Derecho Internacional y que incluso Estados Unidos ha rechazado categóricamente. En respuesta a los comentarios de Ben Gvir, la Autoridad Palestina ha exigido a EEUU que sancione inmediatamente al ministro al representar una "amenaza para la estabilidad regional con su llamamiento a la expulsión de los palestinos". Con sus declaraciones, Ben Gvir repite una "expresión de colonialismo racista" que representa "un flagrante llamamiento a la aniquilación completa del pueblo palestino en la Franja de Gaza", según la AP. De igual modo, el Gobierno palestino estimó que sus declaraciones sobre Biden y Trump suponen "una provocación contra la Administración actual, contra el presidente de Estados Unidos y contra el consenso básico internacional sobre la protección de los palestinos". Tras la publicación del artículo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pedido a su ministro que se abstenga de dar consejos en política internacional. "No necesito su ayuda para averiguar cómo debo gestionar las relaciones con Estados Unidos y la comunidad internacional", ha declarado el mandatario en comentarios recogidos por el diario israelí 'Haaretz'. "Aprecio el respaldo declarado por la Administración Biden. Ello no significa que estemos de acuerdo en todo, pero hemos sido capaces de superar nuestras desavenencias", ha añadido. Por su parte, el 'número dos' del gabinete de guerra de Israel y exministro de Defensa, Benny Gantz, denunció los comentarios de Ben Gvir sobre Biden como un "ataque contra las relaciones estratégicas de Israel, la seguridad del Estado y el actual esfuerzo de guerra" y ha pedido al primer ministro Netanyahu que actúe inmediatamente para evitar que se repitan esta clase de "irresponsables" comentarios. "El primer ministro debería llamar al orden al ministro porque, en lugar de ocuparse de cuestiones de seguridad interna, está causando un daño tremendo a las relaciones exteriores de Israel", ha añadido Gantz en una declaración repetida punto por punto por el líder opositor y ex primer ministro del país, Yair Lapid.