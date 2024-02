El líder de las FMP exige un Irak "limpio" de presencia extranjera tras el ataque de EEUU

El líder de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), el colectivo de grupos armados iraquíes atacado ayer por Estados Unidos, ha exigido este domingo durante el funeral de sus combatientes un Irak "limpio" de presencia de tropas internacionales tras este "vergonzoso asalto" Las FMP, chiíes, aglutinan a numerosas milicias proiraníes que están en el punto de mira de Estados Unidos, en particular tras la muerte el pasado fin de semana de tres de sus militares en Jordania durante un ataque de estos grupos. Sin embargo, el Gobierno iraquí considera que las FMP son un activo esencial de seguridad en el país y sus operaciones cuentan con su absoluto beneplácito. De hecho, y según informa la agencia oficial de noticias iraquí INA, el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha recibido este domingo a una delegación de las FMP para transmitir a sus integrantes el completo respaldo del Gobierno para las familias de las víctimas. Así las cosas, el líder de las FMP, Falih al Fayad, ha denunciado que "la agresión americana" que dejó 16 combatientes muertos en la provincia de Anbar, ha sido un ataque directo contra las Fuerzas de Movilización Popular y este incidente "no va a pasar desapercibido porque se ha tratado de un asalto vergonzoso". "La tierra de Irak debe acabar limpia de presencia extranjera", ha añadido el líder guerrillero en relación a las negociaciones en curso entre Irak y la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra Estado Islámico que todavía sigue en el país. Al Fayad ha declarado por último que las FMP no permitirán que "la sangre" de sus combatientes "se convierta en material político barato" para las fuerzas extranjeras dado que representa "el estatus y la dignidad de Irak", recoge la agencia kurdoiraquí Rudaw.