EEUU y Reino Unido bombardean 30 objetivos de los hutíes en Yemen

Fuerzas de Estados Unidos y de Reino Unido han atacado al menos 30 objetivos de las milicias hutíes de Yemen en al menos diez emplazamientos. Los ataques han sido lanzados desde superficie y también desde el aire empleando aviones como el F/A-18, según fuentes estadounidenses citadas por la cadena CNN. Entre los objetivos atacados hay centros de mando y control, un almacén subterráneo de armamento y otras armas utilizadas por los hutíes para atacar las rutas internacionales de mercancías en el mar Rojo, ha explicado una de las fuentes. Este mismo sábado, las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado de la destrucción de al menos una docena de aviones no tripulados hutíes durante una serie de incidentes a lo largo del pasado viernes. El primer incidente tuvo lugar a las 10.30 horas, hora de Saná, la capital de Yemen, (las 8.30 del viernes en España) cuando el destructor estadounidense 'USS Carney' destruyó un avión no tripulado en el golfo de Adén, sin daños ni víctimas que lamentar. Cuatro horas después, fuerzas del Mando Central del Ejército de Estados Unidos lanzaron un ataque que destruyó cuatro aviones no tripulados de la insurgencia yemení, "listos para lanzar" desde "zonas de Yemen bajo control insurgente". "Las fuerzas de EEUU deterinaron que presentaban una amenaza inminente para los cargueros y los buques estadounidenses en la zona y por ello decidieron lanzar esta operación de autodefensa para destruirlos", han explicado. Finalmente, a las 21.20 (las 19.30 en España, el destructor 'USS Laboon' y aviones de combate F/A-18 del grupo de ataque del portaaviones 'Dwight D. Eisenhower' comenzaron una operación que desembocó en el derribo de siete aviones no tripulados de la insurgencia sobre el mar Rojo, de nuevo sin daños ni víctimas entre las fuerzas norteamericanas. Los hutíes yemeníes controlan el centro y el norte de Yemen y han realizado ataques contra buques mercantes en el mar Rojo en apoyo a la Franja de Gaza, objetivo de una ofensiva militar israelí.